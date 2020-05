Rozalén desvela cómo será su nuevo disco en "Oído cocina"

Una inyección de alegría, una energía distinta, un canto a la vida con mayúsculas. Todo eso y mucho más es "Este Tren", el tema escogido por Rozalén como primer adelanto del que pronto se convertirá en su cuarto álbum y que ha compartido con los oyentes de Oído Cocina. Este nuevo trabajo llegará después del verano y promete resultar tan refrescante como este canto de amor al prójimo que ahora presenta. Al ritmo de una batería que simula el trepidante traqueteo del tren y con una estructura que prescinde de estribillo, Rozalén redondea un tema vibrante y apasionado, que habla de la necesidad de aprovechar las oportunidades que se presentan una sola vez en la vida. Y habla también de la importancia de cuidarse a uno mismo pensando en los demás. “Es una canción que me llena el pecho de júbilo cada vez que la interpreto, que me provoca ganas de vivir”, confiesa la albaceteña. En Este tren hay mucho de lo que podremos encontrar en su próximo disco, de esa filosofía tan suya que apuesta por entregarnos a los demás a partir de nosotros mismos, “para que lo que ofrezcamos sea algo de primera calidad”. “Porque mimarse a uno mismo no es dejar de lado a los otros, sino todo lo contrario”, reflexiona la cantante y compositora.

Es además una canción creada antes de una cuarentena que ha propiciado joyas como Aves enjauladas, el tema benéfico que creó y grabó en pleno confinamiento para transmitir un mensaje de optimismo, y que se ha convertido en uno de los himnos de la crisis actual. Desde luego, el encierro no puede con Rozalén, que sigue activa con conciertos en Instagram y Facebook, con iniciativas en favor del Banco de Alimentos o colaborando en canciones con otros artistas, como fue en el caso de los Abrazos Prohíbidos de Vetusta Morla, en apoyo a los trabajadores de la Sanidad Pública.