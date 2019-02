La respuesta viral de Vox a Almodóvar, entre los vídeos más vistos de la semana

Esto es lo que opina Herrera sobre la gala de los Goya

La gala de los Goya 2019, celebrada este sábado en Sevilla, ha sido la más visto en share de los últimos nueve años y la más seguida en millones de espectadores desde 2016. Andreu Buenafuente y Silvia Abril aprobaron con nota la prueba de presentar estos premios, aunque la gala fue, como todas las galas, larga y algo tediosa. En su programa de este lunes en COPE, Carlos Herrera ha hecho el mismo diagnóstico.

Herrera pone en su sitio a Sánchez por su traición a España con el "relator"

"El bochorno tiene nombre y apellidos". Así comenzó Carlos Herrera su programa a las 6.00 horas de este miércoles refiriéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que ayer martes la vicepresidenta, Carmen Calvo, accediera a que haya un "relator" en la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña. "Una de las 21 condiciones", recordaba Herrera, "que reclamaba el señor Torra en una reunión en Pedralbes" con el jefe del Ejecutivo.

Almodóvar negó la existencia de Vox y así le responde el partido de Abascal

Pedro Almodóvar se mostró rotundo en la alfombra roja de los Premios Goya al ser preguntado por Vox: "Le niego la existencia". "Sobre ese partido he decidido no hablar ni nombrarlo y me gustaría que hicierais lo mismo, le niego la existencia", dijo al ser preguntado por su opinión. Las palabras del cineasta manchego no pasaron inadvertidas. El líder de la formación política, Santiago Abascal, reaccionó poniendo emoticonos de risas en su cuenta general de Twitter.

El actor Jorge Sanz reaparece en los Goya pero no le dejan entrar

Jorge Sanz es un habitual asistente a este certamen, por lo que reapareció en los Goya y sacó fuerzas para disfrutar en la gran noche del cine español posando en la alfombra roja con un esmoquin negro, quizá para rendir tributo a la que fuera su pareja. Muy curioso fue lo que el actor nos ha confesado, pues fue expulsado antes de entrar al emplazamiento: "Me echó un seguridad antes de entrar, por lo tanto la vi en un televisor".

Rufián se burla de la manifestación contra Sánchez y las redes se la devuelven

El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, hizo uso de su habitual actitud provocadora en Twitter para burlarse de la manifestación convocada por Partido Popular, Ciudadanos y Vox este domingo 10 de febrero contra las concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes. En un mensaje en esta red social, Rufián escribía lo siguiente: "La UCO revela que Rajoy ganó las generales de 2011 con facturas falsas y pagos ocultos de 250.000€ de la financiación ilegal del partiVIENES A LA MANI DEL DOMINGO CONTRA ROJOS Y SEPARATAS?!" Enseguida y como ya viene siendo habitual, muchísimos usuarios de Twitter le ponían en su sitio.