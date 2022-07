El escalofriante aviso de Ortega Lara sobre lo que iba a suceder tras su liberación: "No sabéis cómo son"

Se cumplen 25 años de la liberación de Ortega Lara y del secuestro y posterior asesinato del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco y COPE estrena el podcast original ‘Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas’, tres meses de arduas investigaciones que dan como resultado un auténtico viaje emocional, con el relato de aspectos hasta ahora desconocidos y contados de forma inédita por quienes vivieron minuto a minuto aquellos dramáticos días de julio. El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, el ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, el ex consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan Mari Atutxa, el juez Baltasar Garzón o el guardia civil Francisco Gil, la primera persona en ver a Ortega Lara en el zulo tras los 532 interminables días de cautiverio, son algunas de las voces que podrás escuchar en el podcast de COPE.

La venganza de ETA

Inmediatamente después de la liberación de Ortega Lara, ETA comienza a planear su venganza. Los terroristas necesitan un golpe de efecto tras la derrota que supuso la liberación del funcionario de prisiones a manos de la Guardia Civil. Eligen su objetivo: un jovencísimo concejal del PP en la localidad vizcaína de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Lo que no sabían los asesinos es que Miguel Ángel había tomado ya una decisión vital que había comunicado a sus amigos y familiares: iba a abandonar la política.

Aquella mañana de julio, Miguel Ángel cogió el tren para ir a trabajar a Eibar. "Él siempre decía que si le secuestraban preferiría que le pegaran un tiro, porque él un secuestro no lo podía soportar", recuerda su hermana Marimar. "Recibí una llamada por teléfono: ETA ha secuestrado a tu hermano".

48 horas de crueldad

La banda terrorista llamó al diario Egin para avisar de que habían secuestrado al concejal y exigir el acercamiento al País Vasco de los presos de la organización. Si en 48 horas eso no se producía, asesinarían a Miguel Ángel: "Recuerdo que desde el principio dieron un ultimátum. Fueron 48 horas de crueldad", explica Monseñor Ricardo Blázquez. "ETA quería sumar al asesinato la humillación del Gobierno", asegura José María Aznar.

El entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, lo recuerda como "el discurso más difícil de mi vida política". "Nos dieron 48 horas, pero ellos sabían que no se iba a producir ninguna modificación".

Movilizaciones

"En Ermua se gritó asesinos a ETA desde el primer día. Se creó una ilusión de que podíamos enfrentarnos a ETA", recuerda el entonces alcalde de la localidad, Carlos Totorika. Durante las siguientes horas se sucedieron las movilizaciones frente a las herriko tabernas y las sedes de Herri Batasuna.

"Hay un antes y un después. La sociedad española rompe con cualquier pasividad respecto al terrorismo con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco", recuerda Aznar.

"Había cantidad de gente en la calle, y yo me vi obligado a salir. A salir para calmar a la gente, porque la gente estaba muy sublevada", recuerda el entonces lendakari, Jose Antonio Ardanza.

El aviso de Ortega Lara sobre las intenciones de ETA: "No sabéis cómo son"

Los días después de la liberación, José Antonio Ortega Lara hablaba poco y muy bajo. Y con un pequeño hilo de voz les dijo a los suyos: “no sabéis cómo son los terroristas. Seguro que ahora matan a alguien”. Ortega Lara estaba seguro de que ETA reaccionaría de alguna manera a su liberación. De que arrebataría la vida a alguien. Aquella feliz mañana del 1 de julio de 1997 se rompería solo 9 días después con el secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco. ETA daba un plazo de 48 horas al Gobierno para acercar a las cárceles vascas a todos sus presos. En total, 600. Si no, moriría. Más de 6 millones de españoles se manifestarían para pedir la libertad. ETA había tomado ya una decisión: sería un asesinato a cámara lenta.

Episodio 1 – BOL 5K

Pulsa aquí para escuchar el episodio 1 completo



La localización del zulo en el que ETA mantiene a Ortega Lara secuestrado solo se entiende por una anotación que la policía francesa detecta en una agenda de la que se incauta tras detener en 1996 al responsable del aparato de logística de la banda y a su número dos. Tras meses de vigilancia al comando Goierri, el juez Garzón autoriza una operación en la que intervienen 500 agentes y que se centra en el registro de una nave industrial ubicada en Mondragon (Guipúzcoa). Tras horas de registro, un error cometido por los terroristas permite en el último momento descubrir el zulo y liberar al funcionario de prisiones. Episodio 2 – Un asesinato a cámara lenta Audio

Episodio 3 – Calibre 22 Pulsa aquí para escuchar el episodio 3 completo ETA cumplió su amenaza. El 12 de julio a las 16.30 h, el concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco aparecía en un paraje boscoso en Guipúzcoa herido de muerte con dos balas del calibre 22 alojadas en la cabeza. La marca del terrorista Txapote. Los médicos no pudieron hacer nada más que certificar horas después su fallecimiento. El equipo forense realizó la autopsia totalmente en silencio. España había contenido la respiración durante 48 horas. Para muchos, el episodio supuso el principio del fin de la banda pero también el olvido o el desconocimiento por parte de las nuevas generaciones. De hecho, en la actualidad el 60% de los jóvenes no sabe quién es Miguel Ángel Blanco.