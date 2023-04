“¿Cuánto me dan?”: el obispo auxiliar de Getafe desvela por qué la Iglesia recuerda la traición de Judas

¿Alguna vez te has parado a pensar la suerte que tenemos de saber por el Evangelio, lo que hizo Jesús cada uno de los días de la Semana Santa?

Para los cristianos, esta es la semana más importante de todo el año.

A lo largo de las 7 meditaciones de las que se compone este pódcast original de COPE, Monseñor D. José María Avendaño, obispo auxiliar de Getafe, te propone que hables con Jesús de las principales inquietudes que mueven al cristianismo en estos días: “Con cada cosa que hizo y dijo Jesús, nos quiso enseñar. A lo largo de las 7 meditaciones de las que se compone este pódcast, te propongo que dediques unos minutos diarios a hablar con Jesús de eso”, expone D. José María Avendaño.

A continuación, te ofrecemos un pequeño resumen de cada una de las meditaciones con su correspondiente audio.

Primera meditación. Lunes Santo

Audio









Como una prueba más de la infinita caridad de Dios, el Señor se ha quedado realmente en el sagrario para estar cerca de nosotros. Si el amor y la fe impulsaron a María a mostrar tal delicadeza para el Señor ungiendo sus pies en Betania, también el amor y la fe pueden movernos a nosotros, a ti a tener mayor devoción a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. No piensa María que hace una cosa extraordinaria al gastar ese perfume tan valioso para ungir al Señor; actúa con la espontaneidad del amor. Solo Cristo sabe que, dentro de unos días, lavará los pies a sus apóstoles y María se le ha adelantado con aquel gesto.

Segunda meditación. Martes Santo

Audio









Algo tan humano, y tan divino, como compartir la mesa con sus discípulos, con sus amigos. Jesús, a corazón abierto, les habla de la glorificación del Hijo del Hombre. Mientras tanto se macera la traición y la negación. La fuerza de la palabra y la certidumbre de las obras. El amor infinito de Jesús y la traición de la amistad. ¡Qué frágiles somos! ¡Cuánto necesitamos fundamentar nuestra fe en la relación íntima con Cristo!

Tercera meditación. Miércoles Santo

Audio









El miércoles Santo recordamos la triste historia de uno que fue Apóstol de Cristo: Judas. Así lo cuenta San Mateo en su evangelio: Uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: "¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús?". Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata. Y desde ese momento, andaba buscando una oportunidad para entregárselo. ¿Por qué recuerda la Iglesia este acontecimiento?

Cuarta meditación. Jueves Santo

Audio









«Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer». Cristo da a conocer, con estas palabras, el significado profético de la cena pascual, que está a punto de celebrar con los discípulos en el Cenáculo de Jerusalén. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En la última Cena, Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía y el sacerdocio. El lavatorio nos queda como una imagen de lo que fue toda la vida de Jesús, el Señor, un continuo abajarse para reconciliar al hombre con Dios.

Quinta meditación. Viernes Santo

Audio









“Tengo sed”. Jesús, cuando tomó vinagre dijo: “Está cumplido”. “E inclinando la cabeza, entregó el espíritu”. El relato de la pasión nos llena de emoción, de lágrimas, de esperanza. Somos escuchantes de la Palabra y acompañantes de Cristo en su camino hacia el Calvario. Lo vemos injuriado, escupido, triturado, traspasado, y todo por amar de un modo definitivo y auténtico. Sin mentiras. El acto sincero que nos lleva a reconocerle como el Hijo de Dios, el predilecto. Junto a su madre María y al discípulo Juan contemplamos al Crucificado sin perder la esperanza. Jesús experimenta el abandono total, la situación más ajena a Él, para ser solidario con nosotros en todo. Lo hizo por mí, por ti, por todos nosotros, lo ha hecho para decirnos: “No temas, no estás solo. Experimenté toda tu desolación para estar siempre a tu lado”.

Sexta meditación. Sábado Santo

Audio









¿Te sucede que el Sábado Santo es el día del Triduo pascual que más descuidas, ansioso por pasar de la cruz del viernes al aleluya del domingo? Para que esto no te ocurra, puedes fijarte en las mujeres que acompañaron a la Virgen en todo momento. Para ellas, como para nosotros, era la hora más oscura. Pero en esta situación las mujeres no se quedaron paralizadas, no cedieron a las fuerzas oscuras de la lamentación y del remordimiento, no se encerraron en el pesimismo, no huyeron de la realidad. Realizaron algo sencillo y extraordinario: prepararon en sus casas los perfumes para el cuerpo de Jesús. (...) Sin saberlo, esas mujeres preparaban en la oscuridad de aquel sábado el amanecer del “primer día de la semana”, día que cambiaría la historia.

Séptima meditación. Domingo de Resurrección

Audio









“Vosotras, no temáis; ya sé que buscáis a Jesús, el Crucificado. No está aquí. Ha resucitado, como había dicho”. Es la luz de Dios la que ilumina y alumbra todo. Es una nueva dimensión de la existencia. Hay un inicio de la eternidad. El ángel del Señor corrió la piedra del sepulcro y se sentó encima. Dios es vencedor de todas las losas que nos angustian y oprimen la vida de los hombres y mujeres de esta tierra. “Ha resucitado” es lo nuclear y hecho fundante de nuestra fe y la vida de todo discípulo de Cristo. Nuestros sufrimientos, el pecado y la muerte han sido vencidas.

