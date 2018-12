¿Quieres saber qué es el “Ahhhhhggg Challenge”? En "La Trastienda" te lo contamos

Tiempo de lectura: 1



¿Cuánto mide toda la luz emitida por el Universo a lo largo de su historia?, ¿Conoces todo sobre España?, ¿Por qué no hemos visto aliens aún?, ¿Todavía usas un beeper o buscapersonas? Te contamos por qué en los últimos 50 años, en Japón sí. Ya está aquí el segundo episodio de "La Transtienda" podcast, que viene recargado de los datos más curiosos e insólitos, para que entiendas cómo funciona el mundo y estés al día con las otras noticias que también son noticia.



Durante 20 minutos, sus presentadores María Ruiz (@yosoymariaruiz) y Ricardo Miranda (@popinteractivo) navegan por lo más re-buscado de internet con el Notinutil donde exploran cosas como el método científico de unos doctores que ingirieron cabezas de legos. Luego debaten con el periodista y divulgador científico Jorge Alcalde, sobre los recientes descubrimientos en graneros de Australia, Canadá y España, donde parecen vivir bueyes de tamaños extraordinarios. Y no puedes perderte un audio exclusivo del dueño Potxolo, el buey de Legorreta (Guipúzcoa) que se lleva el récord, no solo por ser el más grande del mundo, sino también por ser el más caro -¡Qué pesaso!. Además, es el primer podcast en innovar con una asistente virtual, y sospechamos que fue diseñada con un toque “estupidez artificial”.