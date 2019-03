No te pierdas el nuevo programa de 'La Trastienda' con María Ruiz y Ricardo Miranda

Tiempo de lectura: 2



Llega el episodio 13 del podcast "La Trastienda de María y Ricardo", un lugar donde todas las interrogantes inspiradas por tu curiosidad quedarán respondidas, como por ejemplo: ¿Hay más árboles en La Tierra que estrellas en La Vía Láctea? Pues la NASA estima que podría haber entre 100 mil y 400 mil millones de estrellas en la galaxia Vía Láctea y, sin embargo, la Tierra tiene más de tres billones de árboles. Pero lo que es de verdad sorprendente es la opinión de las personas en la calle.

En el 'Notinútil', el noticiero que te trae las otras noticias que también son noticias, te contamos el lado piadoso de un ladrón que decidió no robar a su víctima después de ver su saldo en el banco, y el lado vengativo de un ciudadano estadounidense que decidió pagar 2.987 dólares de impuestos usando monedas de 1 centavo.

Además, en nuestra nueva sección que llegó para quedarse, “Naranjo is the new black”, educamos a los usuarios sobre la desinformación. Juega con María, Ricardo y Adrián Naranjo para descubrir cuáles son las noticias verdaderas y cuáles son falsas, adiestrado tu olfato periodístico ¿Ha pedido el ayuntamiento de Murcia a sus vecinos que laven el coche para que así llueva?, ¿Un padre adiestra a su perro para que vigile a su hija? ¿Es verdad eso de que "hay trenes que pasan sólo una vez en la vida"? Te divertirás escuchando cada una de estas historias.

Porque somos el podcast que entiende cómo prefieres informarte de lo que acontece en el mundo. Te invitamos a relajarte mientras escuchas las más insólitas historias con dos presentadores muy curiosos: María y Ricardo.

No te puedes perder "La Trastienda" de María Ruiz (@yosoymariaruiz) y Ricardo Miranda (@popinteractivo) en COPE.es y las principales aplicaciones de podcast. También puedes ver La Trastienda de lunes a viernes a las 21:45hs en TRECE