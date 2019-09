Eran las cuatro de la madrugada de una noche de octubre del año 2017 . Rodrigo circulaba camino a su casa. Había bebido mucho durante todo el día. Su estado de embriaguez le hizo perder casi todas sus capacidades para conducir. Se estaba jugando la vida . El casino era la carretera. La ruleta rusa, el volante. No estar en sus plenas facultades, hizo que acabara por colisionar su vehículo contra otro, para luego chocar contra el guardarraíl y dar varias vueltas de campana.

El destino, solo el destino, quiso que Rodrigo siguiera entre nosotros. Estuvo varias semanas en coma inducido. Al despertar, no se podía creer lo que le estaba ocurriendo: “Las primeras sensaciones son de incredulidad y de no poder asimilar que lo que me ocurría era cierto. Estaba inmóvil, postrado en la cama. Te cambia la vida. La sensación fue muy amarga. Los primeros días estaba hundido, se me pasó por la cabeza incluso quitarme la vida.”

Los médicos tampoco eran optimistas en el diagnóstico: “Se me podían formar coágulos en la cabeza y tener una parálisis del 80% de mi cuerpo. Los médicos pronosticaban que solo podría mover la cabeza y el cuello.” Sin embargo, las terapias y la posterior rehabilitación, hizo que Rodrigo fuera recuperando parte de la movilidad, y con ella el estado de ánimo: “Cuando desperté no pensé que fuera a durar más de seis meses. Pero la labor de los profesionales y el apoyo de mi familia y amigos han sido imprescindibles para que saliera adelante.”

Rodrigo se armó de valor y paciencia, y fue superando las adversidades. Hoy, casi dos años después del accidente, permanece en silla de ruedas, pero con opciones de volver a caminar gracias a un tratamiento que comenzó a aplicarse en EEUU, y que hace unos meses se extendió a los países europeos: “Para mi fue un rayo de esperanza. Tras varios meses de tratamiento, he podido dar algunos pasos con ayuda de las muletas. Claro que estoy más limitado, pero tengo muchas ganas de aportar a la sociedad y a mi mismo.”

El accidente ha cambiado su vida, no solo por el impacto que supone haber estado a punto de morir. Rodrigo era una persona adicta a las drogas y al alcohol: “Aquello me generó muchos problemas con mi familia y con la que era mi pareja. Después de lo que me ha ocurrido, he hecho borrón y cuenta nueva. Ahora me gustaría transmitir los peligros que conlleva el alcohol y el consumo de drogas en las carreteras. No solo te dañas a ti mismo, también a tu entorno.”

Desde octubre de 2017, Rodrigo no ha vuelto a conducir. Asegura tenerle respeto, pero no miedo, al coche. Cree que si sigue recuperándose física y mentalmente, algún día dará el paso y volverá a ponerse al frente del volante: “De momento mis amigos y familiares me hacen de chófer. No tengo prisa por volver a conducir. Quien sabe en el futuro.”