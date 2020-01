Un joven muestra su fotografía a su 'ligue' y la reacción de la chica le deja marcado de por vida

Eduardo ya no navega por Internet de la misma forma en la que lo hacía hace apenas tres años, cuando fue víctima de una extorsión. Sucedió una noche. Se había conectado a sus redes sociales cuando, en un momento dado, una joven atractiva solicitó su amistad. Él no dudó en aceptar. Desde aquel instante, comenzaron a hablar a través de la red.

Hasta ahí todo transcurría con normalidad. En un momento de la conversación, Eduardo accedió a compartir con la chica unas fotografías y unos vídeos comprometidos. Lo peor para nuestro protagonista, es que su rostro aparecía en las imágenes.

Eduardo había caído en la trampa de la joven, ya que unos minutos más tarde, la chica le amenazó advirtiéndole de que si quería que las imágenes y los vídeos no vieran la luz, debía abonarle un montante de 500 euros. La extorsión alarmó al chico. Había caído en las garras de una mafia experta, donde primero se ganan la confianza de la presa hasta engatusarle para que le envíen material sensible.”

Eduardo, sin embargo, se mostró firme y optó por no pagar pese a la insistencia de la chica, que presionaba a su víctima advirtiéndole que tenía a su disposición todos sus contactos.

Por ello, Eduardo se vio obligado a buscar ayuda, y recurrió a la asociación Stop Violencia de Género Digital, quienes le aconsejaron no ceder, porque si lo hacía, los chantajistas procederían a la búsqueda de nuevas víctimas. Un consejo que siguió Eduardo, al que no le consta que sus fotografías estén circulando por la red. No obstante, el susto lo mantiene en el cuerpo.

Incluso afirmaba que es más cauto a la hora de navegar en sus perfiles, no agregando a gente que no conozca. Aconseja además que, en caso de compartir material sensible, no se haga dando a conocer el rostro o algún rasgo físico que le identifique.