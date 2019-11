'Imparables', muy presente en los Premios COPE Castilla-La Mancha para reconocer el trabajo de Proyecto Hombre

Noche muy emocionante para el podcast que cada semana emite COPE.es, 'Imparables', que ha estado muy presente en la IX edición de los Premios COPE Castilla-La Mancha, celebrado en el Teatro de Rojas de Toledo, al haber concedido uno de sus premios a la delegación castellano-manchega de Proyecto Hombre por su buen hacer con personas que por diversas circunstancias de la vida se vieron presos de las garras de las adicciones. El administrador de la ONG, Eugenio Parlorio de Andrés, ha sido el encargado de recoger el galardón.

Y es que muchas veces nos quedamos corto a la hora de alabar el trabajo que desempeñan organizaciones con el objetivo de reinsertar en la sociedad a personas que, por circunstancias diversas, han quedado excluidas socialmente: desempleo, adicciones, limitaciones físicas o psíquicas... Entre las más destacadas está Proyecto Hombre, que hace 27 años desembarcó en Castilla-La Mancha.

Tres décadas en las que, con su director general al frente, Modesto Salgado, han logrado hacer su presencia en las cinco provincias de la región: “Llevo 29 años dedicado a la rehabilitación de adictos. En Castilla-La Mancha comenzamos en plena plaga de la heroína, cuando la gente necesitaba de centros residenciales y terapia. Luego llegarían los nuevos consumos y con ellos habilitamos centros de día. La mayoría de los que atendemos actualmente son adictos a la cocaína, y cada vez a edades más tempranas”. Pero el hachís o la marihuana entre adolescentes no se quedan atrás en el porcentaje de atendidos.

Hace casi tres décadas, Salgado recuerda cómo el problema de la heroína era la segunda cuestión que más preocupaban a los españoles, tal y como reflejaban las encuestas oficiales: “Se generó una alarma social al tratarse de un fenómeno muy visible, con miles de jóvenes tirados en las calles, con sida... Por aquel entonces, atendíamos en la región a unas cien personas. A día de hoy, esa cifra ha aumentado hasta los 400. El problema es hoy mayor que hace treinta años, pero no es tan visible, ya que a los cocainómanos o alcohólicos les padecen su entorno. No es una realidad visible, y eso hace que en las encuestas la preocupación por estas cuestiones hayan caído al puesto veintitantos”.

Normalmente, cuando los adictos dan el paso para pedir ayuda en Proyecto Hombre, lo hacen con una coraza: “Es la consecuencia de haber sido rechazados durante años”, confiesa Salgado. “Solo cuando ven que se trata de un lugar acogedor empiezan a sacar todos sus problemas que le han llevado al consumo”.

Las víctimas suelen llegar con una idea equivocada. Piensan que su problema es la adicción al alcohol o las drogas: “Lo que se esconde detrás son problemas personales como los complejos, sus relaciones familiares, la autoestima... y si no es capaz de arreglarlos, seguirá enganchado”.

En Proyecto Hombre se ofrecen dos tipos de programa. Los centros de día, con horario vespertino generalmente, donde los adictos se reúnen con los terapeutas y psicólogos para tratar su problema. Por otro lado, se encuentran las comunidades residenciales donde, en un clima familiar, conviven durante un año aproximadamente para iniciar el periodo de rehabilitación: “Aquí realizamos trabajos de tipo afectivo y corregir los comportamientos que le hicieron depender de sus adicciones. Trabajamos mucho la honestidad y la recuperación de la autoestima. Les empezamos a dar responsabilidades, como cuidar de la huerta, del campo, la cocina... es decir, el mantenimiento de la casa”.

La experiencia del responsable de Proyecto Hombre en Castilla-La Mancha revela que de las cientos de personas que han pasado por estos centros se han reinsertado y no han vuelto a caer: “Son personas que jugaron con la droga por diversos motivos, pero luego se rehabilitan. Cuando una persona delinque y está en la cárcel, solo genera gastos a la sociedad, pero si logramos rehabilitarles, en lugar de originar gastos da beneficios porque trabaja, cotiza..."

Pero también se produce el efecto inverso. Personas que vuelven a caer presos de sus adicciones: “La terapia suele prolongarse por un año, y muchos de ellos a los seis meses se auto engañan pensando que están bien y abandonan el tratamiento. No aguantan el internamiento y vuelven a recaer. Con el paso del tiempo, algunos vuelven a nosotros, reconociendo que han fracasado. Pero para los que culminan el proceso, el 80 o 90% no recaen”.

Lo que más preocupa a Modesto Salgado es contemplar como son cada vez más jóvenes los que acuden a Proyecto Hombre para pedir ayuda por su adicción a la cocaína o la marihuana: “La mayoría están obligados por las familias o por las instituciones. Son adolescentes de 14, 15 o 16 años. Una vez llegan, se piensan que vamos a hablarles de lo malo que es la droga, y se sorprenden cuando abordamos sus problemas, su relación con la familia, los estudios... y claro, se descolocan, porque son temas de los que les apetece hablar, ya que nunca lo habían hecho anteriormente”.

Por su parte, los que están más motivados son aquellos que superan los cuarenta años: “Es cierto que llegan más deteriorados después de media vida enganchados, pero son conscientes de que o se lo toman en serio, o se mueren”.

Una cuarta parte de los pacientes son mujeres. De hecho, Proyecto Hombre abrió un programa de rehabilitación para madres con hijos pequeños: “Aquí la tarea es doble. Rehabilitarse y enseñarles a ser mamás, porque durante la adicción les tenían abandonados. Muchas de las criaturas llegan en pésimas condiciones”.

Para Modesto, han sido tres décadas que han dado para multitud de anécdotas y vivencias, como la visita de Felipe VI o de Ainhoa Arteta al centro. Pero lo que más emociona al director general es reecontrarse con chicos rehabilitados que pasaron por sus manos: “Hace poco me encontré a una chica que había formado parte de nuestro programa en nuestros inicios, y a la que no había vuelto a ver. Me dio un abrazo enorme y me confesó que si no es por mí, ella y su marido estarían muertos”.

El testimonio de una mujer presa 30 años de la heroína

Es un milagro que Mercedes siga con vida, si tenemos en cuenta que desde los 14 y hasta los 49 años ha sido adicta a la heroína, responsable de la muerte por sobredosis de varias generaciones. Por ello, nos hace una íntima confesión: “Tengo un ángel de la guarda”.

Hace cuatro meses, por segunda vez en las últimas dos décadas, tomó la firme decisión de dejarlo. Se encuentra internada en uno de los centros terapéuticos de Proyecto Hombre Guadalajara, donde los 'pacientes' que buscan reinsertarse asumen un rol. Mercedes es la responsable de cocina: “Aquí nos ofrecen una rutina, realizamos terapias de grupo para contar nuestra experiencia personal, sacando hacia fuera lo que nos ha hecho daño. Aquí te conoces a ti mismo. Más que curarnos, tratamos de cambiar nuestros valores y las actitudes que nos llevaron al precipicio”.

Los internamientos en estos centros suelen prolongarse por diez o doce meses. Lo duro llegará después. Mercedes lo sabe. Por ello, trabaja con los terapeutas las destrezas y habilidades sociales para saber relacionarse, encontrar un empleo y, en definitiva, reinsertarse en la sociedad.

El camino de la rehabilitación no está siendo nada sencilla. Tras superar el síndrome de abstinencia, Mercedes reconoce no tener mono para inyectarse su dosis, aunque afirma tajante que siempre será una drogodependiente: “Ahora mismo no tengo mono, pero los consumidores estamos en riesgo de recaer. Esto consiste en levantarse cada día y pensar a ti mismo, hoy no. Es durísimo. Cualquier contratiempo o situación emocional de bajón te puede llevar a probarlo y volver a las andadas”, lamenta.

Mercedes sabe bien de lo que habla, ya que hace catorce años formó parte de un programa anterior de Proyecto Hombre. A los cinco años recayó: “Se truncó porque no trabajé mi independencia emocional. Yo no soporto la soledad, me da miedo quedarme sola, e inicié una relación con otra persona consumidora. El problema es que él tenía su vida, mientras yo me agarré a él y perdí mi autoestima. Acabé por perderlo todo”.

Nuestra protagonista se enganchó en su etapa adolescente con los amigos: “Fue pura rebeldía, quería probarlo todo”. Muchos de los que viven su misma situación acaban excluidos en la calle, tocan fondo. Mercedes ha tenido más suerte: “No todos los drogodependientes somos iguales. Yo por ejemplo he trabajado muchos años, y gracias a mi naturaleza y mi suerte, no estoy muy tocada. No tengo VIH, hepatitis ni nada”.

Por el camino ha dejado infinidad de cadáveres y seres queridos como consecuencia de la heroína: “Muchos se han quedado. Me angustio solo de pensarlo. La gente con la que empezaba a meterme están en prisión o muertas. Los que nos recuperamos somos los menos. Era duro que te dijeran que un amigo o compañero que conoces de toda la vida haya muerto por una sobredosis o el VIH. Yo siempre pensaba que no iba a acabar como ellos. Si no consigues salir o estás en prisión o bajo tierra”.

La familia ha sido el sostén de Mercedes durante todos estos años, y ahora no iba a ser menos: “Una hermana mía ha dejado de hablarme hace poco, porque no cree que lo vaya a dejar. Pero gracias a mis padres no estoy en la calle. Ahora tengo un sentimiento de culpa muy grande por lo que les he hecho sufrir. Ellos te perdonan porque sí, pero yo a mi misma es más difícil”.

Durante largo tiempo, la rutina de Mercedes era ir a trabajar a la residencia geriátrica para, al regresar a casa, inyectarse su dosis en soledad: “Poco a poco me iba aislando porque la gente te deja de lado. Te ves sola y lo único que te apetece es estar puesta todo el día. Era angustioso no saber si al día siguiente iba a tener dinero para otra dosis”.

Y es que como ocurre en estos casos, el porcentaje del sueldo que destinaba a la droga era del 100%: “Tuve que pedir ayuda a mis padres, créditos bancarios o robar para pillar. Robaba a la familia, en supermercados, llegué a ejercer de correo para traficar... No estoy orgullosa de ello”.

En el ámbito laboral, nunca llegó a estabilizarse. Sus periodos de baja eran prolongadas y constantes: “No me metía en el trabajo, pero aún así los perdía. No podía ir a trabajar con el mono. Por eso, si me hacían contratos de seis meses, no me renovaban porque siempre fallaba, estaba mala, llegaba tarde, estaba con el mono... Nadie lo sabía pero era un secreto a voces”.

El drama de Juan con el alcoholismo: “Bebía tres botellas de whisky diarios"

Con 41 años, Juan busca una segunda oportunidad en su maltrecha vida. El alcohol le ha servido durante más de quince años de excusa para tapar sus problemas. Desde hace seis meses, trata de superar su adicción en una de las residencias del centro terapéutico de Proyecto Hombre Guadalajara.

Todo comenzó en su etapa juvenil: “Salía con mis amigos para beber. En la Universidad el problema fue a más. Caí en depresión y hacía uso del alcohol para evadirme. Eso hizo que pasara de un consumo responsable a abusar y generarme una dependencia”.

Los amigos y familiares trataban de hacer ver a Juan que necesitaba apoyo de los especialistas: “Perdía el control y no recordaba lo que hacía. Por ello, acudí a una clínica de rehabilitación, pero lo dejaba a la mitad y volvía a caer”.

Desde que se puso en manos de Proyecto Hombre, asegura no tener mono: “Desde hace seis meses no tengo ninguna gana de beber. No quiero. En el centro me están enseñando a gestionar mis emociones y ver cual es la raíz del problema para atajarlo y encontrar una solución que impida que beba. Yo he bebido para evadirme de mis sentimientos que me hacían sentir mal y con miedo”.

De hecho, si hiciéramos el ejercicio de colocar frente a Juan una botella de Whisky, tiene muy claro cual sería su respuesta ante la botella: “Que se vaya de aquí ahora mismo, que no la quiero en mi vida por los problemas que me ha traído. No quiero ni verla.”

Un avance sin duda en su proceso de rehabilitación, teniendo en cuenta las locuras que ha llegado a cometer para consumir: “Cuando no tenía nada a mano, bebía lo que sea. El alcohol de las heridas, el aftershave...Podría haber muerto por ser productos químicos y me podían haber destruido los órganos internos. En los momentos de ansiedad, tratas de solventarlo como sea”.

Los culpables que llevaron a Juan a esta situación son varios. Para empezar, su frustración por no lograr culminar sus estudios de Informática: “Me frustraba que todos mis amigos la acabaran y yo no. Pero también tengo muchos complejos, me cuesta hablar en público, relacionarme con la gente, tengo la autoestima baja...”

Juan tiene la suerte de contar con el apoyo de su familia, que durante años sufrió la deriva de su ser querido: “No podía parar de beber. Llegué a consumir tres botellas de whisky al día. Gracias a Dios tengo un ángel de la guarda, porque pese a toda la cantidad de alcohol ingerido no tengo enfermedades de hígado o páncreas. Tengo secuelas psicológicas por mi dependencia, como la dificultad para relacionarme en sociedad, pero lo puedo afrontar.”

Pese a que se trataba de un problema que supo ocultar y solo conocía su entorno más cercano, lo cierto es que su adicción hizo que perdiera oportunidades laborales: “Nunca bebí en mi puesto, pero sí que a veces faltaba al día siguiente por la resaca y ya no me llamaron más, al ser trabajador eventual. De hecho, ingresé en Proyecto Hombre cuando se me acabó el contrato en el supermercado donde trabajaba, y volví a beber”.

En Proyecto Hombre ha logrado expresar sus sentimientos. “Descubrí que era un ser frustrado, con baja autoestima, me machacaba a mí mismo con lo malo y pensaba que lo bueno era por casualidad. Me han hecho ver que no es así”.

Lo que más duele a Juan es el sufrimiento causado a su familia estos años: “Veían que tiraba mi vida por el retrete. Mi padre murió hace once años, y me veía mal. Es una espina que tengo clavada”.

Son miles las personas que están pasando por lo mismo que Juan. Por ello, les insta a tomar conciencia de su problema y a acudir a organizaciones como Proyecto Hombre: “Cuanto antes mejor, para tener más posibilidades de salir”.