La carta de un 'frustrado' ciudadano que deja en su sitio a Torra y a los CDR tras los episodios de violencia

Los actos violentos cometidos por los independentistas en las últimas semanas en Cataluña tras conocerse la sentencia del 'procés' por parte del Tribunal Supremo, no han dejado indiferente a nadie. Ha acentuado la división ya existente en la comunidad autónoma, y ha dejado escenas más propias de épocas pasadas.

El miedo se ha apoderado de muchos catalanes o personas de fuera que, por diversas circunstancias, viven en el territorio. Uno de ellos es este joven andaluz, que se puso en contacto con 'Imparables' para relatar su experiencia estos días en la Ciudad Condal, donde reside.

“Aprovecho la oportunidad que me brinda vuestro programa para compartir mis sentimientos de inquietud o desasosiego que han florecido a raíz de los últimos acontecimientos ocurridos en Cataluña, y particularmente en Barcelona, ciudad en la que actualmente reside y trabaja este andaluz que, como tantas otras personas de mi generación, se ven obligadas a abandonar su tierra para intentar ganarse la vida y buscar un futuro mejor.

Siempre estremece ver en televisión esas imágenes de violencia protagonizadas por aquellas personas que, hasta hace cuatro días, se vanagloriaban públicamente de participar en un movimiento eminentemente pacífico. No obstante, cuando ves, vives y sufres en directo estos episodios que uno siempre veía a través de la televisión, y que eso siempre te permitía olvidar, aunque fuera por un rato, el cabreo y el dolor que te producen esas imágenes bastando con apagar la televisión y ponerte a hacer otras cosas, te das cuenta de que esa violencia en las calles es real y está delante de tus ojos.

Así me sentí el pasado sábado cuando, yendo de camino a cenar con mi pareja y unos amigos, nos encontramos con un grupo importante de personas con la cara tapada que lanzaban todo tipo de objetos y pintura a los coches de la Policía Nacional, y acompañado por supuesto de todo tipo de insultos y descalificaciones contra los mismos.

Evidentemente ante el temor de que estuviéramos asistiendo a un acto más de estos CDR, o el grupo que fuera, abandonamos lo más pronto posible esa calle donde se estaba produciendo aquella lamentable escena, aunque por desgracia, más adelante, ya de vuelta, nos encontramos nuevamente con estos grupos violentos, que ya no solo insultaban y lanzaban objetos, sino que intentaban amedrentar físicamente a los cuerpos de seguridad. Tal fue el drama que mi pareja no pudo contener las lágrimas. Jamás podíamos imaginar que estas imágenes podíamos vivirla en España en pleno 2019. ¡Qué paso atrás!

Ante tal situación que nos vino de forma sobrevenida, mis amigos y yo tan solo podíamos sentir una mezcla entre rabia, incredulidad y desasosiego. Rabia por que haya gente capaz de tener una reacción de tal magnitud en forma de violencia, incredulidad por la incapacidad de un gobierno autonómico, dirigido por un presidente que no solo es incapaz de frenar esta escalada de violencia en la comunidad que él gobierna, sino que tiene la motivación de alentar a estos grupos violentos; sólo así se entiende que sea incapaz de condenar con rotundidad lo ocurrido estas últimas semanas en Cataluña.

A muchos ciudadanos solo nos queda la inquietud y la tristeza de no ver la luz al final del túnel para este conflicto y la profunda preocupación de que estos episodios de violencia no solo no remitan, sino que acaben por provocar una reacción de violencia aún más virulenta. ¡Ojalá pueda volver pronto a mi tierra!”