Delgado dice que los actos de violencia en Cataluña no quedarán impunes

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha afirmado hoy que "los actos de violencia no quedarán impunes", tras las palabras de la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, quien dijo que los altercados y disturbios entre manifestantes y policía "hacen visible el conflicto" catalán en el mundo.

"Lo primero que hay que decir de una manera muy contundente es que no hay nada que justifique la violencia, absolutamente nada. En esto hay que ser muy serios, muy firmes. Nada justifica la violencia, no se puede permitir que responsables políticos, que tienen también una responsabilidad de cara a la sociedad, justifiquen la violencia o le den un significado diferente a lo que es", ha enfatizado.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Almería, reiterando que la violencia es "irracional, antidemocrática por naturaleza" y que lo único que se puede hacer en relación con la misma es "condenarla con firmeza, sin paliativos".

"Se condena la violencia y los actos de violencia y que hayan supuesto violencia, daños, lesiones, etc. No quedarán impunes, para eso está la justicia y la ley. Los actos de justicia no quedarán impunes", ha concluido.