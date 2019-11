La cara más amarga del deporte, la labor de Proyecto Hombre y el calvario de una enferma en 'Imparables'

En esta edición de 'Imparables' nos hemos metido de lleno en el mundo del deporte. Pero no para hablar de la calidad de Messi, de la fuerza de Nadal o de la impecable trayectoria de Pau Gasol. Todos ellos representan el éxito, que por cierto nadie les ha regalado. Porque ya se sabe que para triunfar en cualquier ámbito, y el deporte no lo es menos, hay que sufrir y echarle muchas horas y coraje al entrenamiento. Vamos a hablar de la otra cara del deporte, los que no llegaron a triunfar, o lo saborearon muy poco tiempo, por diversas circunstancias.

El 15 de febrero de 2001 se truncó la carrera deportiva de dos hermanos ciclistas que estaban llamados, especialmente uno de ellos, a dar tardes de gloria al deporte español. Al menos tuvo el honor de coronarse en una de las etapas reina del Tour de Francia, Hautacam. Fue el 10 de julio de 2000, cuando emprendió una escapada que Lance Armstrong no llegó a neutralizar.

Lo primero que hizo tras vencer fue fusionarse en un abrazo con su hermano. El ganador fue Javier. Su hermano era Ricardo. Se apellidaban Otxoa. Ambos eran corredores del Kelme. Todo se acabó aquella tarde de febrero de hace casi 19 años, cuando entrenaban en la localidad malagueña de Cártama.

Aquel día fueron arrollados por un turismo. Ricardo murió. Javier, tras semanas en coma e importantes secuelas (daños cerebrales, pérdida de una parte del pulmón, vértebras rotas…) logró aferrarse a la vida, hasta que un tumor cerebral terminó por arrebatársela en marzo de 2018. Antes, brilló como figura paralímpica. Quien más sintió aquello fue su madre. El padre al menos se libró de la muerte de Javier, tras morir de cáncer hace tres años, aunque tampoco llegó a superar la ausencia de Ricardo.

Casi dos décadas después, el hermano mayor de Ricardo y Javier, Andoni, recuerda con orgullo y emoción a sus hermanos: “Javier estaba enfermo pero su muerte no fue tan traumática como la de Ricardo, que murió en el accidente con veintitantos años. Es algo que no te esperas. Fue muy duro. A Javier le quedaron graves secuelas pero siguió luchando. Cuando le detectaron el cáncer cerebral, al final piensas en que lo mejor es irse ya que su calidad de vida no era buena”.

El futbolista de élite al que el hospital de Parapléjicos le proporcionó una segunda vida

El fútbol español recibió un fuerte impacto el 31 de marzo de 2018. Fue el día en el que conocimos que Pelayo Novo, jugador del Albacete Balompié, cayó desde una tercera planta del hotel de concentración donde se hospedaba el equipo manchego para hacer frente su partido contra el Huesca.

La incertidumbre y la falta de información inquietaban a todos. En un primer momento fue trasladado al Hospital de Zaragoza, donde permaneció ingresado más de un mes. Luego, fue trasladado al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, el centro de referencia para el tratamiento de lesiones medulares, donde emprendió su recuperación durante medio año.

A día de hoy, Pelayo Novo apenas recuerda nada de lo que ocurrió, pero sí tiene algo claro: no se quedará con los brazos cruzados, ya que es consciente que la segunda vida que se ganó la tiene que aprovechar: “Practico el tenis en silla, he montado una peluquería canina en Oviedo con mi pareja, me estoy formando en cursos empresariales. Disfruto de muchas cosas que antes no podía hacer por trabajo, pero disfrutaba de otras”.

Su caída le provocó una lesión en la lumbar 3, lo que le ha dejado secuelas, pese a las cuales, puede llevar una vida independiente: “No puedo subir y bajar el pie y los glúteos no los puedo activar totalmente. Me muevo con muletas pero puedo hacer vida independiente. Gracias a las muletas puedo subir escaleras y coger el coche. He tenido suerte”.

Nacho Barberà: la promesa del fútbol valenciano al que una parada cardíaca le arrebató su vida

Nacho Barberà era una de las promesas del fútbol valenciano. Militaba en el UD Alzira, en la categoría Infantil A de la liga autonómica. Su progresión profesional y personal se vio truncada en febrero de 2018 con tan solo 14 años, cuando disputaba un partido en la localidad de Ontiyent. Sufrió un paro cardíaco.

Los servicios sanitarios recibieron el aviso. Hasta el campo de fútbol se desplazó una ambulancia del SAMU, que intentó reanimarlo durante veinte minutos y lo trasladó rápidamente al hospital general de Ontinyent, donde no se pudo hacer nada por salvarle la vida. Casi dos años después, el director deportivo del Alzira, Pau Quesada, que conocía bien a Nacho, afirma que en el club el dolor sigue presente: “Era un jugador que desde Alevín estaba con nosotros. Estaba muy integrado en el club. Su padre es directivo, su madre secretaria, y su hermano juega también aquí. Nacho se pasaba los fines de semana en el campo. Era su segunda casa, y se nota su ausencia porque era un chaval encantador.”

Proyecto Hombre recibió el premio 'Imparables' en la IX Gala de COPE Castilla-La Mancha

Muchas veces nos quedamos corto a la hora de alabar el trabajo que desempeñan organizaciones con el objetivo de reinsertar en la sociedad a personas que, por circunstancias diversas, han quedado excluidas socialmente: desempleo, adicciones, limitaciones físicas o psíquicas... Entre las más destacadas está Proyecto Hombre, que hace 27 años desembarcó en Castilla-La Mancha.

Tres décadas en las que, con su director general al frente, Modesto Salgado, han logrado hacer su presencia en las cinco provincias de la región: “Llevo 29 años dedicado a la rehabilitación de adictos. En Castilla-La Mancha comenzamos en plena plaga de la heroína, cuando la gente necesitaba de centros residenciales y terapia. Luego llegarían los nuevos consumos y con ellos habilitamos centros de día. La mayoría de los que atendemos actualmente son adictos a la cocaína, y cada vez a edades más tempranas”. Pero el hachís o la marihuana entre adolescentes no se quedan atrás en el porcentaje de atendidos.