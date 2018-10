¿Por qué se ponen malos cuando vuelven a la guardería o al cole?

Los virus nos acechan a la vuelta de las vacaciones. No sé si estarás de acuerdo pero es como si una nube tóxica estuviera esperando en el techo de la clase y de nuevo cada inicio de curso volvemos a empezar. Esta llamémosle, rutina Nos ha hecho preguntarnos si esto es normal o no, y sobre todo qué podemos hacer padres y madres para superar este momento. La verdad es que tiene una edad, es decir, esto suele suceder con niños más pequeños y no con niños ya más mayores que están inmunizados. Aunque escuchar esta entrevista te puede cambiar los esquemas porque resulta que los niños ¡tienen más defensas que nosotros!.

Gracias a nuestra pediatra de cabecera María Salmerón vas a poder descubrir porqué pasa, si es normal que pase, y cómo nos enfrentamos a todas las infecciones, enfermedades y virus que están por llegar. Claro que tienes que tener en cuenta que los padres también lo pillamos todo.

Si son un poco más mayores y no hablamos tanto de virus sino del cansancio que suele aparecer en esta época. ¿Cuándo nos debemos preocupar?

María Salmerón es pediatra en el Hospital de la Paz, y en la Clínica Ruber Internacional. Es autora de Criar sin complejos, y conferenciante internacional en temas de pediatría muy al hilo de la crianza. Mimamayanoespediatra.es es su blog.