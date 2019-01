Nueva entrega de 'Hablar en Familia' del 22 de enero de 2019

Si estás desesperado porque tus hijos no aprueban venimos con un libro que les va a ayudar mucho. Pablo Poó es profesor de Lengua y Literatura de secundaria en Andalucía y durante todos estos años en más de quince centros escolares ha desarrollado la manera de explicarles de una forma sencilla como estudiar para preparar las asignaturas. Y después ha escrito este libro “Aprobar es más fácil de lo que piensas”, editorial Martínez Roca.



En 'Hablar en Familia' llevamos hablando de la supresión de la educación especial desde que comenzó la polémica y las familias con niños con discapacidad comenzaron a preocuparse. Les hemos escuchado y ahora queremos hacerlo con el CERMI, quien ha sido precisamente quien ha denunciado el sistema educativo español por discriminatorio en Naciones Unidas. No nos gusta la polémica pero ha sido inevitable cuando hemos hablado con Jesús Martín, delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.



Te traemos un estreno en familia Las aventuras del pequeño Colón. Una peli para ver en familia que nos presenta Lucia Gonzalez-Barandiarán que nos cuenta el proyecto para entender y aprender del cine en familia que hay detrás gracias a Bosco films. Y esto nos sirve para hablar de arte y educación desde que son pequeños con Leticia Sierra maestra en el colegio Real Colegio Nuestra Señora de Loreto, en Infantil y Primaria y es madre de dos peques.



Y por favor, por favor no te pierdas la historia de Jasmin Paris, madre de 35 años que ha ganado una de las carreras más duras The Montane Spine Race. Ha estado corriendo más de ochenta horas. La ha ganado. Y en cada puesto de control se ha sacado la leche para poder seguir alimentando a su pequeña de catorce meses.



