'Ellas lo bordan', un proyecto de inclusión para madres sin recursos

Cuando la doctora Regina Cárdenas se dio cuenta que muchas mujeres no podían seguir adelante con sus embarazos porque no tenían ni siquiera una vida que darle a su hijo, nació Ellas lo bordan. Regina es ginecóloga y sabe muy bien todo lo que una madre necesita para poder decirle que merece la pena apostar por la vida. Y lo que necesita es una vida. En esta Ong acompañan a mujeres con situaciones vitales al límite, muchas son víctimas de la trata de personas rescatadas. Otras son víctimas de violencia de género, algunas no hablan ni el castellano y no tienen ninguna formación.

Surge así este proyecto de formación, capacitación y empleabilidad para que con la costura se conviertan en profesionales capaces de ganarse la vida. Aprenden el oficio y cosen de manera profesional para empresas como IKEA a las que elaboran unos cojines que igual tienes en tu casa. Pero aceptan todos los encargos que nos hagan falta, como por ejemplo regalo corporativo, además de tener una colección de productos para el público.

Este proyecto que nos ha contado Regina como funciona, además las acompaña en el proceso del embarazo y la maternidad. Tiene servicio de guardería para los niños con el objetivo de que las madres puedan trabajar cumpliendo un horario laboral. Además acompañan a los más mayoes al colegio y les refuerzan con apoyo escolar.

Si quieres conocer más sobre el proyecto e incluso conocer cómo colaborar, no dejes de escucharlo.