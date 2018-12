Cómo evitar los roces en familia en Navidad

Tiempo de lectura: 1



Si hay una cosa que siempre hacemos en Navidad, es reunirnos en familia. Las más grandes, las más pequeñas encuentran en estas fechas la mejor de las excusas para compartir días para hacer muchas cosas que implican visitarnos lo sunos alos otros, sentarnos alrededor de una mesa. Las que viven lejos y no se ven mucho, las que estando cerca no encuentran tiempo, todas se reúnen para compartir alegrías y lo que surja. Y a veces, lo que surge es mal rollo. No nos vamos a engañar, no todos los miembros de la familia se llevan bien, se aguanta y en algunos casos ni siquiera se soportan.

Por eso le hemos pedido a Teresa Suárez, terapeuta del Centro Raíces de ayuda a la familia que nos dé algunos consejos para hacer más llevadera el compartir con hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, suegras o suegros, y lo que suele pasar es que además compartimos tiempo con nuestros niños. Los modelos educativos de cada núcleo familiar no tienen por qué ser iguales, y muchas veces chocamos por esto. Aprender a manejar la “sinceridad” en familia es fundamental.