DCx06 | Miracoloso

Aquí estamos de vuelta en 'Distrito COPE', después de una pausa que se ha alargado un poco más de la cuenta, pero dispuestos a reactivar este viaje musical a través de las canciones, de los discos que marcaron época, pero también con la mirada puesta en la actualidad. Estos son los temas que hemos seleccionado para el episodio número 6. Hala, a disfrutar.

'Little Lies' - Fleetwood Mac (1987); 'Father Of All...' - Green Day (2020); 'Pretty Boy' - Noel Gallagher's High Flying Birds (2022); 'Cemetry Gates' - The Smiths (1986); 'Big Ideas' - Arctic Monkeys (2022); 'Baby Queen' - Gorillaz (2022); 'For Tomorrow (Visit To Primrose Hill Extended)' - Blur (1993); 'Mother's Little Helper' - The Rolling Stones (1966); 'Son Las Nueve' - Andrés Calamaro (1999); 'El Sur' - Love Of Lesbian (feat. Bunbury) (2021); y 'Tú No Vienes' - Jero Romero (2022).