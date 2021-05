De Música Ligera:"Beautiful"

La mejor música posible retorna a tus oídos, una semana más, de la mano de De Música Ligera. En esta ocasión, te ponemos los nuevos temas de Ángel Stanich, Viva Suecia, Vera Fauna con Kiko Veneno, The Linda Lindas, Anabel Lee, El Buen Hijo, Red Fang, Los Bengala y Years & Years con Kylie Minogue. Además hablaremos de los últimos discos de Kokoshca, Grande Amore y Vicentico, del cartelazo del Primavera Sound y repasaremos la lista de nominados a los MIN, premios de la música independiente. Cierra los ojos y dale al PLAY. No. Espera. Dale al PLAY con los ojos abiertos, que si no no atinas y luego los cierras.