De Música Ligera: "Vicious"

Dando palmas estamos por el aluvión de novedades que traemos esta semana en De Música Ligera. Tenemos desde producto nacional con lo nuevo de Morgan, Chloe Bird, Medalla, Grasias, Ruiseñora, Depedro, Rusowsky Agosto o Eguala con Jordana B a artistas internacionales de la talla de Eddie Vedder, Broods, Mr Twin Star o The World Is a Beautiful Place & I Am No Longer Afraid to Die. La mejor música posible con el mejor sonido estereofónico para que enriquezcas tu hipotálamo. Ea.