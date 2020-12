De Música Ligera: "Una Ciudad Cualquiera"

Yo creo que para lo asquerosito que está siendo 2020, no nos podemos quejar en cuanto a oferta musical. Eso si, enlatada. Pero ya vendrán los directos. Tranquila. De momento, una semana más en De Música Ligera solo te ofrecemos la pièce de resistance: la aparición de una nueva superbanda, Combo Paradiso; el último EP de Alice Wonder; el segundo disco de Taylor Swift en lo que va de año; el descubrimiento de un nuevo proyecto: No Se A Quien Matar; y las últimas novedades de Tucho, Chloe Bird, Sonograma, Gwen Stefani, Apartamentos Acapulco, Dorian con Pimp Flaco, Sigmund Wilder y Soulwax. Y si te parece poco, piensa que aún quedan dos semanas para que termine el año, que si no fuera por la música, por mí se podría acabar ya. Know what I mean...?