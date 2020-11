'De Música Ligera': "Trato"

Esta semana De Música Ligera derrocha juventud y lozanía con un nutrido de jóvenes valores como El Último Vecino, Chica Sobresalto, Paris Jackson, Suspect208, Luback o Califato 3/4. Aunque también sonarán gente más veterana y experimentada como Martin Gore, La Habitación Roja, Madee, The New Raemon, David Cordero y Marc Ros, Calexico y Faithless. Y luego está Ladilla Rusa que no sabíamos muy bien donde ponerla pero nos recontraflipa. Tigres. Leones. Todos quieren ser los campeones y para nosotros lo son.