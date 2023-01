De Música Ligera: "Stickin in my Eye"

Porque no solo se Shakiras y Bizarraps vive la música, en De Música Ligera te ofrecemos una semana más la mejor música posible. Las novedades más bonicas de Havalina, Belle and Sebastian, M83, Neuman, Nunatak, Rococó, Lusillón, Todo Mal, Daughter, Los Marcianos, Los Pilotos y Everything But The Girl. Que no decimos que la de Shaki y Biza no lo sea, pero las nuestras más.