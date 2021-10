De Música Ligera: "Scooby Snacks"

Fecha estelar 301235.35996955866. La tripulación de musicólogos abordo de la nave De Música Ligera, sigue su andadura en su continua búsqueda para encontrar la mejor música posible. En su arduo peregrinar de esta semana, se han recogido varías muestras de lo que parecen señas de una calidad fetén: La La Love You con Delaporte, Rufus T Firefly, Las Dianas, David Bowie, Vetusta Morla, Chica Sobresalto, Ángel Stanich, Christine and the Queens, Principe Encantador, Submarine Sandwich, Pirámide, Ley DJ con Sean Frutos y Years & Years son algunos de los materiales con los que seguramente fliparan tus orejas en los próximos 60 minutos. Larga vida y prosperidad, terrícola. Y que la fuerza te acompañe. Ah, no… Calla, que eso era de otra película…