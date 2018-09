El sabor de las cosas: Interpol, The Kooks, Passenger y más

Tiempo de lectura: 1



De todos los podcast que hay actualmente en la red De Musica Ligera probablemente es el único que te va ofrecer esta semana los nuevos trabajos de Interpol, The Kooks y Passenger, además del último adelanto del nuevo disco de Sir Paul McCartney, que sale la semana que viene. El único que te va a descubrir bandas que quizás no conozcas como Chastity, Numb.Er o A Place to Bury Strangers. Y el único que, además, te cuenta los (casi) últimos festivales de la temporada como el DCODE, el Bside o el Festival de La Luz. Si además añadimos nuestra sección de pop-rock del otro lado del charco, pero tirando al Sur “De la Cama al Living”, en la que esta semana Lisandro Ruiz le rinde un sentido homenaje al grandísimo Gustavo Cerati, tristemente desaparecido hace cuatro años, y que nos hacemos un eco de la ausencia de nuestro otro colaborador, Samu Del Río, poniendo uno de sus temas...

En fin, que en De Musica Ligera somos únicos. Y tú también por escucharnos. Disfrútalo.