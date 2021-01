De Música Ligera: "Rock ‘N’ Roll Is King"

Bienvenido a 2021. Agárrate bien porque comienza fuerte este año en De Musica Ligera. Adelantos de los próximos trabajos de Foo Fighters o Love of Lesbian, los últimos retazos de 2020 con Muzz, Shego o La M.O.D.A. y los nuevos singles de Kase O, Los Planetas, 50 Cent o Eskorzo. Y para rematar la faena, una remezclaza de Sting a cargo de Dj Caution. No está mal para arrancar este que podría ser el mejor año de tu vida. A por él y que no te falte la mejor música posible.