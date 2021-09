De Música Ligera: "Me gustas tú"

¿Te imaginas que esta semana no hubiera De Música Ligera? ¿Qué tuvieras que prescindir de la mejor música posible? ¿Qué no pudieras escuchar los últimos singles de Rufus T Firefly, Radiohead, Litus con Gaby Moreno, María José Llergo, Tiburona o Daddy Squad? ¿Qué te perdieras los nuevos discos de Elvis Costelo, Low o Lea Aput? ¿Qué te quedarás sin descubrir a El Momento Incómodo, Muyaio, juanpalitoschinos o Farah? Pues tranquilo, que eso no va a pasar. Por lo menos esta semana. Salud.