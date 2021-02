De Música Ligera: "Features Creatures"

Y tú te preguntarás: ¿qué va a sonar esta semana en De Música Ligera? Pues se te cuenta. Mira: escucharemos los nuevos temas de The Killers, Maika Makovski, Ganges, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, The Riggos, Holidays in The Sun y L’Imperatrice; descubrimos una nueva artista británica muy brutal: Arlo Parks; pondremos hasta cinco colaboraciones (o colabos, como dicen ahora) bastante increíbles de Juno con Russian Red, Calavento con Amaral, L E O con Dorian, Kingdom con Varry Brava y Imelda May con Noel Gallagher y Ronnie Wood. Y por si todo esto fuera poco, hablamos con Magüi de Ginebras, para que nos cuente como va a ser el concierto que van a dar el próximo sábado en Madrid. Una vez colmada tu curiosidad insana, solo te queda darle al PLAY. De nada.