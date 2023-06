De Música Ligera: Como Un Susurro

El pasado miércoles celebramos el día mundial de la música, que no descansa, porque a pesar de estar lindando con las vacaciones de verano, no paran de salir novedades de la mejor música posible. Y aquí te las ponemos, sin ningún tipo de miramiento. Hoy suenan Sidonie, Blanco Palamera, Slowdive, Sienna, Sen Senra, Jordana B, The Pretenders, Fundación Francisco Frankenstein, Brizna y una remezclita de Arde Bogotá a cargo de Andrés Campo y K Style. Para nosotros, todos los días son el día mundial de la música. Sobre todo, los viernes.