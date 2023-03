De Música Ligera: El Bien

En la edición de esta semana de De Música Ligera, se nos ha ido un poco la mano y te ofrecemos una ración extra de novedades de la mejor música posible. Ponemos cosas de El Mato a un Policía Motorizado, La Casa Azul, Mi Capitán, La Plata, Guadalupe Plata, Pinpilinpussies, Ruto Neón, La Paloma, And Also The Trees, Natos y Waor, Puscifer, Califato 3/4, Joan Queralt y Everything But The Girl. Para que estes entretenidito un poco más de una hora. Y si te bailas alguna, pues tampoco pasa nada.