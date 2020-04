Luna de miel en la mano

Ya se que nos repetimos más que un disco rayado con esto, pero la música, a pesar de los pesares, no para y aquí estamos con De Música Ligera para demostrarlo, con dos estrenos de lujo: el nuevo single de Presumido y el adelanto de los cordobeses Ara. Contaremos también con la intervención de nuestros tres colaboradores: Samu Del Río, Lisandro Ruiz y La Madre, que nos contarán que música están escuchando durante el confinamiento. Además, los últimos discos de Lucinda Williams y Viva Belgrado y nuevos temas de la mano de Alice Wonder, Rusos Blancos, Everything Everything, Pajaro Sunrise, Casetes y una remezcla de siete70 hecha por Paradise Phantoms. Como todos las semanas, PRO-GRA-MÓN. Pega la oreja.