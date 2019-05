El Garrotín

Tiempo de lectura: 1



Recibimos visita allende los mares esta semana en De Música Ligera. Nada más y nada menos que Oscar Granieri (Pingüino), guitarrista de los Súper Ratones, que nos viene a presentar Carreras de Aviones, el nuevo y esperadismo larga duración de la banda de Mar de Plata. Nos contará detalles del disco, como por ejemplo las colaboraciones de Mikel y Alberto de Izal, Berton Averre de The Knack o Jorge Marona de Les Luthiers.

Y mucha más música y novedades, adelantos de los próximos trabajos de Two Door Cinema Club y Slipknot o como los nuevos discos de The National, Rammstein y The Head and The Heart. En el apartado de EPs escucharemos lo último de Wu-Tang Clan y Los murcianos Noise Box. Y dos regalos: una versión de Chavela Vargas a cargo de Pajaro Sunrise y un nuevo tema de La Maravillosa Orquesta del Alcohol. Ah. Y Samu Del Río con su Beatles Today.

Nosotros ponemos la música; tú las orejas y el dedo para hacer click. Enjoy it.