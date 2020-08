Estos Últimos Dias

Cerramos la tercera temporada de De Música Ligera manteniendo el listón muy alto. Nos vamos unas semanas de merecidas vacaciones, no sin antes dejarte con una selección de las mejores novedades de los últimos días: el nuevos singles de Carmen Boza y FalsaAlarma; los adelantos de los futuros trabajos de Alice Wonder, Joe Crepúsculo, Marilyn Manson y Bastille; el último Ep de !!!; hablaremos del octavo disco de Taylor Swift y escucharemos dos covers que te dejaran pasmado: las Hinds versioneando a The Clash y el de un conjunto de los mejores músicos de rock progresivo rindiendo tributo al recientemente desaparecido bateria de Rush, Neil Peart.

Nos vemos en septiembre, si no antes. Stay tuned!!!