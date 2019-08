¿En qué casos una prueba de alcoholemia es nula?

No todos los conductores que dan más de 0,60 mg/l de aire espirado son condenados por un delito por conducción bajo los efectos del alcohol. El abogado José Ramón Felipe Condés expone cuáles son esos casos en los que un conductor se puede librar: cuando la tasa que arroja el dispositivo está dentro del margen de error de 5-7,5 %, cuando el etilómetro no ha pasado las debidas revisiones o cuando no ha habido un intervalo mínimo de diez minutos entre las dos comprobaciones. Escucha todos los detalles en este audio.

‘Crimen y castigo’ es el podcast de COPE que trata, en entregas monográficas, los temas más actuales relacionados con la delincuencia y todo tipo de conductas que resulten problemáticas socialmente. Lo hace en un formato dinámico, fresco, cercano, y con entrevistas a los implicados e intervenciones de expertos.