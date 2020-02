Así es la curiosa casa sostenible extraída del tulípero

No tiene muebles ni cuelgan cuadros de sus paredes, es una obra artística, que simula una 'vivienda' sostenible y ha aterrizado en España para hacer reflexionar sobre el impacto que la construcción provoca en el medio ambiente.

Este pabellón fabricado en madera, que estará emplazado hasta el día 15 de febrero en Madrid Río, al lado de su entrada a la Casa de Campo, coincidiendo con la tercera edición del Festival Internacional de Diseño, también pretende "concienciar sobre la arquitectura como una forma de reutilizar los elementos constructivos", asegura a Efeverde el arquitecto Julen Pérez del estudio londinense 'Waugh Thistleton Architects'.

La 'vivienda', de tres plantas y casi 8 metros de altura, está construida prácticamente en su totalidad a partir de madera sostenible extraída del tulípero, un árbol "muy frecuente sobre todo en los bosques del este de Estados Unidos", que "se está decantando como una gran alternativa al hormigón y al acero".

La estructura, semejante a un cubo de Rubik incompleto, emplea una nueva técnica constructiva, que se empezó a investigar en Austria a partir de los años 90, a base de madera contralaminada "formada por grandes paneles compuestos por capas unidas mediante tablas", explica Pérez.

The new edition of #MultiPly is creating huge interest for sustainable low carbon timber construction in #Americantulipwood and #CLT as part of #MadridDesignFestival2020. @WaughThistleton @ArupGroup @seamdesign pic.twitter.com/VNBzVZ03BA