El truco de la abuela que tu hogar huela bien: sin gastar dinero

La decoración y la limpieza son partes importantes que hacen que nuestro hogar irradie buena energía, pero no debemos descuidar su olor de forma que potenciemos ese clima agradable. Dicen los expertos que una casa no es un hogar hasta que no huele a nosotros o cuando tiene ese olor que nos reconforta según cruzaamos el umbral de entrada.

Es cierto que por mucho que nos esforcemos en su limpieza y ventilación, hay olores que no se van. La humedad, los electrodomésticos, el tabaco, la cocina, las mascotas, hacen que nuestra casa no huela tan bien como deseamos.

Pero, tranquilo, porque se puede conseguir y con cero coste, gracias a este remedio casero:

CÁSCARA DE NARANJA

El truco que te contamos tiene que ver con una de las frutas por excelencia del otoño; los naranjas. Su vitamina C indispensable para una función óptima del sistema inmunológico, las hace muy útiles frente a los resfriados, para combatir los virus y las bacterias culpables.

Su uso también en cocina es de sobra conocido, ya sea en zumos o en deliciosos bizcochos. Menos quizás sea su utilidad como ambientador natural del hogar.

EN EL RADIADOR

Para ambientar con un suave aroma a naranja nuestra casa, basta con colocar sus cáscaras sobre los radiadores. Si tenemos una estufa también podemos probar a colocarlas cuando la tengamos encendida.

El calor hará que se desprenda el aroma de las cáscaras y que llegué a todas las estancias de una forma natural y muy económica.

Además cuando las cáscaras de la naranja estén secas, puedes darles un segundo uso, cortándolas en tiras o picándolas en la picadora de la cocina e introducirlas a continuación en bolsitas de algodón junto con unos palos de canela y de anís estrellado. Las bolsitas se pueden hacer con camisetas de algodón que ya no usemos. Esta opción es perfecta para perfumar armarios y cajones.

Otra forma de impregnar el ambiente de este buen olor, en el caso de no tener estufas o radiadores en casa, consiste en hervir las mismas pieles de la naranja junto con un poco de canela -si os gusta este olor- y unas gotas de limón. Este remedio se usa sobre todo en la cocina para elimar los olores que hayan podido quedar después de cocinar alimentos potentes como el pescado o la berza.

También puedes probar a poner las naranjas en un bol en la cesta de la fruta de la cocina pero insertándose unos clavos, conseguirás tambiún un aroma de lo más agradable y 100% natural.

Bloomy,Orange,Garden,In,Valencia.,Spain.









BENEFICIOS DE LAS NARANJAS

Utilizar la naranja para ambientar nuestra casa es una buena manera de aprovechar esta fruta que está cargada de propiedades. Además de la vitamina C, que es una fuente de salud, tienen otros beneficios bastante interesantes.

Pueden ser un gran aliado para aquellas personas que estén buscando bajar de peso, ya que contienen esa fibra que da sensación de saciedad.

Además aportan vitamina B2, B1, B9 o ácido fólico, vitamina P, provitamina A y algunos minerales como: magnesio, potasio, zinc, calcio, fósforo, entre otros. Aumentan el colesterol bueno y reducen el malo y contienen gran cantidad de hesperidina una sustancia que ayuda al organismo a desinflamarse.

Investigaciones del Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization también ha revelado que los cítricos protegen al organismo mediante sus propiedades antioxidantes y contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunitario, lo que significa que se acaba inhibiendo el crecimiento de tumores y normalizando las células tumorales.

Por último, la naranja actúa como un diurético natural, con lo que es perfecta para combatir la temida retención de líquidos.