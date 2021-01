¿Sabes cuál es el color del 2021?

El 2021 llega con muchas novedades y la palabra esperanza escrita en mayúsculas. Una vez que conocemos aquellas cosas de nuestra vida cotidiana que suben sus precios como el gas natural o los refrescos, que tenemos que aprendernos las nuevas normas para el uso de los patinetes en las ciudades o, por ejemplo, el cambio en la edad de jubilación; es el momento de conocer cuál es el color de este Nuevo Año.

Como suele ser tradición ya, Pantone ha anunciado cuál es ese color. A través de un minucioso estudio de los estados anímicos de los consumidores y así orientar el marketing a sus expectativas. El color del año, anunciado puntualmente cada diciembre, ha sido un pseudo-termómetro del clima emocional del mercado y un avance de los colores que serán omnipresentes. "En términos de consumo ¿Alguien pensó en pandemia alguna vez? ¡Probablemente no!" indica la socióloga Alicia Aradilla.

El color de este 2021 es el amarillo, combinado con el gris. Según Pantone, un matrimonio de color que transmite un mensaje de fortaleza, y porque este año queremos y necesitamos tonos que nos den "energía, claridad y esperanza". Y, si pensamos en amarillo es imposible no pensar en el sol, que tan poco hemos visto en 2020 a causa del confinamiento y que tanta vida nos da en nuestro día a día.

PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + PANTONE 13-0647 Illuminating, a marriage of color conveying a message of strength and hopefulness that is both enduring and uplifting.

