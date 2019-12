Cuello bebé, rayas y mucho rojo Valentino, tendencias de antes que vuelven a la cresta de la moda

Son tendencias que en su día ya estuvieron de moda pero que vuelven con fuerza, microtendencias de Instagram que han llevado numerosas celebrities e influencers.

Aunque no sea aún Nochevieja, las prendas con lentejuelas o brillos llamativos se están convirtiendo en una tendencia clara de streetstyle para el día a día. No solamente en forma de vestidos, también llegan de la mano de jerséis o blusas. La influencer valenciana Teresa de Andrés Gonzalvo nos enseña que más es más con un look compuesto por pantalones, pendientes abrigo XXL acompañado por un jersey de lentejuelas. Se trata de una moda que nos recuerda que los looks de día también pueden ser excéntricos.

El estampado de rayas es una combinación perfecta para el invierno. Hace varias temporadas era un must en los armarios de verano pero se ha convertido en una prenda imprescindible para numerosas influencers como Andrea Belver que lo ha llevado en jersey o Paula Loves en camiseta. La novedad reside en que deja de ser un estampado que lo asociamos con el verano y que si antes se vendía en un único color que mayoritariamente era azul, ahora hay muchas más opciones de colores y que combinan muy bien con unos jeans.

Otra de las tendencias clave es la superposición de capas. Aunque en el invierno es habitual, influencers como Alexandra Pereira o Natalia Cebrián han querido recordarla a través de chaquetas boyfriend o abrigos XXL, lo que decíamos, a veces menos no es más.

Hay una microtendencia que ha llamado bastante la atención y que muchas veces no es fácil de combinar; los cuellos bebé. Alexa Chung ha subido a su feed de Instagram una instantánea con esta tendencia. Si hablamos de cuellos bebé rápidamente lo asociamos auna camisa básica blanca, pero este no ha sido el caso, porque la escritora ha llevado esta tendencia con un vestido largo de lentejuelas.

Color rojo y rojo Valentino. Eugenia Osborne subió hace una semana a su Instagram un look donde resalta la prenda y afirma que un abrigo rojo es perfecto para cualquier ocasión y estilo. Entre las celebrities españolas que han apostado por esta tendencia también está Eugenia Silva. Y es que se acerca el fin de año, hay que empezar con buen pie, y el rojo es un color que tiene que estar presente en nuestro armario para despedir diciembre.

Llegamos al peinado, otro de los puntos fuertes. Llega un año nuevo y una vida nueva y en el caso de Ana Boyer también peinado nuevo. La hija menor de Isabel Preysler ha querido dar un giro total a su estilismo. Nos tenía acostumbrados a su larga melena muy 'Pocahontas' y se ha sumado a la moda del pelo corto que muchas veces resulta ser más estiloso. En la instantánea ha recibido numerosos comentarios pero hay uno que tiene mucha razón y que ha escrito la consultora de moda Cristina Reyes: "Cuando empiezas, nunca volverás al pelo largo, confía en mí".

