La Reina deslumbra en el desfile de la Fiesta Nacional con el vestido perfecto

Como cada 12 de octubre los Reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la Infanta Sofía han presidido el Acto Solemne de Homenaje a la Bandera Nacional y Desfile Militar en Madrid.

Don Felipe, como Jefe del Estado, de uniforme de la Armada con las máximas distinciones y la Reina ha confiado de nuevo en su querido Felipe Varela con un traje en rosa que no podía ser más oportuno ni más elegante. Un vestido midi en seda y tull bordado rosa talco con unas delicadas mariposas que se veían muy bien en las mangas de tull. "Una vez más la Reina ha seguido las tendencias de esta temporada: el rosa y las mangas transparentes y ha optado por el monocolor, tanto en los colores del traje como el de los pendientes de piedra", explica a cope.es, la experta en moda, Lourdes Crespo.

GRAF8982. MADRID, 12/10/2019.- El Rey Felipe VI, junto a la Reina Letizia, a su llegada este sábado al desfile del Día del la Fiesta Nacional en Madrid. EFE/BallesterosBallesteros

Como nos tiene acostumbrados, la Reina siempre ha llamado la atención por el maquillaje y en este caso ha optado por darle el protagonismo a la mirada con un smoking eye suave.

Doña Letizia ha complementado su look con unos salones en el mismo tono de Magrit y un bolso en un rosa algo más fuerte.

GRAF8962. MADRID, 12/10/2019.- El Rey Felipe VI, junto a la Reina Letizia, la princesa Leonor y al infanta Sofía, saluda al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a su llegada este sábado al desfile del Día del la Fiesta Nacional en Madrid. EFE/BallesterosBallesteros

Por si el viento apremia, Letizia se ha decantado por un recogido en moño tipo bailarina, con mechones ligeros despeinados desenfadados.

Por su parte, Leonor y Sofía han ido a juego con sus padres. Aunque es habitual ver a la Princesa Leonor ir coordinada con su padre el Rey, en esta ocasión, ha Leonor ha ido a juego con la Reina Letizia en rosa y Sofía a tono con su padre en azul. Las dos han lucido un vestido de tweed, "Leonor por encima de las rodillas muy Chanel y Sofía, de color azul cielo ajustado encima de la cintura, ambas con las mismas manoletinas, muy oportunas para dos niñas de su edad". El pelo, suelto como casi siempre y con ondas surferas.

Ballesteros

GRAF8962. MADRID, 12/10/2019.- La princesa Leonor y la infanta Sofía, junto a los Resyes Felipe y Letizia, saludan al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a su llegada este sábado al desfile del Día del la Fiesta Nacional en Madrid. EFE/BallesterosBallesteros

Otro de los look más comentados ha sido el de la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha elegido un estilimo "muy Dior". Su look no deja indiferente a nadie. Ayuso ha optado por un conjunto de dos piezas muy tradicional, con una falda simulando un fajín "una prenda que representa la marca española" y una camisa blanca que da protagonismo a la la falda y a los pendientes, rojos y blancos. "Un look muy adecuado para ir a un evento de este calibre y muy elegante. Todo el protagonismo lo lleva la falda y el color rojo que también ha empleado en los labios y en las sombras de ojos".

GRAF8868. MADRID, 12/10/2019.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en el madrileño Paseo de la Castellana antes del comienzo del desfile de la Fiesta Nacional, esta mañana en Madrid. EFE/BallesterosBallesteros

También hemos visto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, una de las protagonistas de este día, con un vestido blanco, "una de las tendencias que más suenan para este invierno". Se trata de una capa que además acompaña con un bolso de mano negro, "algo que llama bastante la atención con el contraste blanco de su look".

La ministra de Defensa Margarita Robles y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Fernando Alejandre Martínez, en el madrileño Paseo de la CastellanaBallesteros

También ha destacado Isabel Torres, la mujer del presidente del Partido Popular Pablo Casado, con un vestido de la firma Colour Nude. El modelo escogido para la ocasión fue el Serpentina, un vestido elegante realizado en tejido neopreno, con finas transparencias de tul, en un favorecedor tono acero.