El misterio de la personalidad de Balenciaga o cómo los vaqueros conquistaron al mundo, en COPE Cool

Muy buenas de nuevo, bienvenidos a una nueva entrega de COPE Cool, el podcast de tendencias de la Cadena COPE. Y

Hoy hablamos del elemento de moda más universal, más versátil, más representativo de los últimos tiempos: los vaqueros. Una prenda exclusiva antaño para trabajar o para hombres y que en nuestros días se ha convertido en un " imprescindible", De cómo ha sobrevivido y cambiado a través del tiempo hablamos con Josep Casamartina i Parassols, comisario de la muestra 'Jeans de la calle al Ritz' , junto con Ismael Núñez Muñoz.









La desconocida personalidad de Balenciaga

Es un genio de la moda, que nació en España y que conquistó París y el mundo en general. Hablamos del gran Balenciaga y de un aspecto que siempre ha sido un misterio: Su personalidad. Un enigma que nos revelará María Fernández-Miranda, periodista especializada en belleza y moda, escritora , autora del apasionante libro "El enigma Balenciaga"

Admiramos profundamente a los profesionales de la peluquería. ¡Qué haríamos sin ellos! El cabello es lo más importante en cualquier look. Por eso hoy queremos recordar a Raffel Pagès , un creador inquieto, polifacético y creativo cuando se cumplen más de dos años de su fallecimiento... Con una de sus hijas Carolina Pagès hablamos de sus aportaciones, las tendencias que creó y que siguen estando de actualidad.

Y para finalizar, con nuestra experta en moda Lourdes Crespo hablaremos de los looks de las influencer, esas prendas que no pueden faltar en nuestro armario esta temporada... y haremos un breve repaso de sus apuestas ya de cara a la Navidad.





LISTADO DE PODCAST COPE COOL:

Entrega número 65 del 29 de noviembre de 2023.-

Entrega número 64 del 6 de noviembre de 2023. - la moda nos lleva hoy a la casa de Alba con la muestra "La Moda en la Casa de Alba". Hablamos de ella con Eloy Martínez de la Pera, gran experto en moda y arte y comisario (junto a Lorenzo Caprile) de esta muestra. Además abordamos las varices y arañas vasculares con el doctor Luis Izquierdo Lamoca, director del Instituto Vascular Internacional y jefe de Servicio del Hospital HM Montepríncipe y hablamos de la Gala de Entrega de los Premios de la Academia del Perfume conCristina de Catalina, directora de desarrollo de la Academia del Perfume

Entrega número 63 del 3 de octubre de 2023. - Aitana, Dua Lippa o Natty Peluso han lucido algunas de sus creaciones. Hablamos del diseñador Aarón Moreno, ganador de la última edición de la "Mercedes Benz Fashion Talent". Jesús María Montes-Fernández, director de Flash Moda, en TVE nos hace un recorrido por los desfiles más interesantes de esta edición y nos avanza las tendencias que se han podido ver de cara a este otoño. Un aperitivo: el lila triunfa para el verano. ¿Qué sería de un desfile o de la presentación de una colección sin la música? Hablamos de ello con Blanca Valdés, coordinadora de relaciones con Mecenas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. La belleza ha sido una constante a través de la historia. Lifestyle, mindfull, wellness, slowbeauty, seguro que nos suenan... Pues anotad uno nuevo, "mental beauty" (belleza mental) de él hablamos con Isabel Ramos, cofundadora de Ayuna less is beauty.

Entrega número 62 (12 de julio de 2023) Hoy ponemos el broche de oro con una de las diseñadoras más relevantes de nuestra moda: Teresa Helbig. Hablamos de looks y tendencias de verano con la periodista, editora, estilista, empresaria Clara Courel, más conocida como Madame Courel por sus miles de seguidores en Instagram. De la seguridad del retinol, muy usado en productos de belleza, sobre todo en los denominados "antiedad", hablamos con la doctora Sara Gómez Armayones. Y con Lourdes Crespo, redactora de Hola contaremos todos los detalles relacionados con la moda, de la boda de Tamana Falcó.



,Entrega número 61 (20 de junio de 2023).- El diseñador Hannibal Laguna nos habla de su exposición y de sus 35 años en la moda. La atleta paralímpica, Sara Andrés, que ha padecido un melanoma, nos explica cómo debemos revisar y cuidar nuestra piel para evitar que enferme. Con el doctr Javier Pérez Díez, médico estético hablamos de cómo se quita un tatuaje. Por último, María Baras, la estilista de los famosos, nos cuenta los look que no nos podemos perder este verano.



Entrega número 60 (30 de mayo de 2023).- Comenzamos con moda sostenible, porque recordemos que la moda es la segunda industria más contaminante del planeta. Para ello nos vamos dar un paseo por Fashion Alive de la mano de Martina Gesell, que nos aclarará algunos conceptos como qué es el Zero Waste, la moda circular o la "performática”. Con Ana de Santos Gilsanz sabremoscómo organizar nuestro armario o nuestro neceser para compensar la huella de carbono. Conocemos con Juan Villanueva Galobart, los detalles de una plataforma que busca impulsar a los diseñadores emergentes y nuestra cazatendencias Lourdes Crespo nos da buena cuenta de las tendencias en los armarios de las influencer, con algún que otro look premamá y mucho chaleco. Y esta semana hemos tenido el placer de hablar con uno de los genios del maquillaje, Lewis Amarante, el maquillador de las estrellas, que ha resuelto algunas de nuestras dudas: ¿se sigue llevando el contourin? ¿maquillaje brillo o mate? O también, qué es lo último en maquillaje para novias....

Entrega número 59 (28 de abril de 2023).- Hablamos de la Barcelona Bridal Fashion Week con lbasarí Caro, su directora, de los premios Telva Belleza, con la directora de belleza de la revista, Paloma Sancho, de las novedades que trae Casa Decor, con Alicia García-Cabrera, su directora general y sabremos si debemos fiarnos de la báscula con la ayuda de Sara Alvárez, coach nutricional y cofundadora de la metodología Reto 48.

Entrega número 58 (27 de marzo de 2023).- Roberto Verino, belleza primaveral y cómo afectan los biorritmos a nuetsra piel con Yvette Pons, reconocida facialista y terapeuta, con más de 30 años de experiencia en el terreno de la estética y la salud. Descubrimos el fengh shui en la decoración con Carla Merino. Y por último nuestra cazatendencias, Lourdes Crespo nos habla entre otras tendencias de las eternas chaquetas de cuero oversize con hombreras.

Entrega número 57 (23 de febrero de 2023).- Acabamos de vivir la gran fiesta de la moda, la MBFWM donde hemos visto propuestas de diseñadores consolidados y en el que también hemos podido conocer las propuestas de los nuevos diseñadores. Es el caso de Aitor Goikoetxea, ganador del premio Mercedes Benz Fashion Talent, certamen que pone el punto final a la pasarela madrileña. Su propuesta resume raíces y artesanía. Tambien hacemos balance de la MBFWM con Clara Courel, la presentadora de televisiòn oficial de esta pasarela. En belleza ponemos el foco en un aspecto fundamental que quizás se encuentre en un segundo plano: la parte emocional que lleva implícita la belleza. De ello hablamos con nuestra invitada, Mariló Herranz, una profesional con toda una vida consagrada a la imagen. Y para terminar charlamos con nuestra influencer y experta en moda Lourdes Crespo de las tendencias de las influencer y celebrities … Un adelanto, mucho look negro, el fucsia como color de moda, o los looks ochenteros.

Entrega número 56 (25 de enero de 2023).-Periodistas de moda vs influencer, el flequillo tendencia o reformar tu casa con poco dinero, en COPE Cool. El periodista Jesús Mari Montes-Fernández, el estilista de las famosas, Gabriel Llano y el pianista y decorador, David Gómez, en la última entrega del podcast de tendencias.

Entrega número 55 (12 de diciembre de 2022).- Juan Duyos, la exposición del Museo del Traje Antonio Alvarado, Baja Costura contada por su comisario, Juan Gutierrez, los secretos del Pilates con Silvia Puentes, experta y entrenadora de celebrities como Cristina Duato, Natalia López o Goya Toledo. Además te contaremos los trucos para conseguir unas celjas pobladas de la manos de una de las gurús de nuestro país, Mónica Ceño.

Entrega número 54 (14 de noviembre de 2022).- Sara Navarro, perfume y metaverso, trucos para que tu casa parezca más grande o la moda bomber, en COPE Cool

Entrega número 53 (20 de octubre de 2022).- Hannibal Laguna, la fusión Picasso-Chanel, el fin del acné o el maquillaje 'Baby skin', en COPE Cool

Entrega número 52 (11 de julio de 2022).- Bañador o bikini, cuál sienta mejor, labios frambuesa o el perfume detrás de un libro, en COPE Cool.

Entrega número 51 (15 de junio de 2022).- Hablamos de una industria muy importante para la economía española; el cuero. Hace poco se celebró en Ubrique 'Leather Connection". Conocemos algunos de los problemas que preocupan al sector, cómo conjugar 'Artesanía y Tecnología' o la 'Tradición y futuro'., el compromiso ambiental y por supuesto las tendencias para este verano en bolsos y zapatos de la manos de Javier Gallego, gerente de la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel Movex, en Ubrique. En los últimos días han surgido noticias muy negativas sobre intervenciones de cirugía estética... ¿Qué piensan los expertos de esta situación?, ¿hay alguna especialmente complicada?, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de someternos a una operación de este tipo? A todas estas preguntas nos responde la doctora Margarita Rodriguez de Azero, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora y secretaria de la Asociación Española de Cirugìa Estética Plástica (AECEP). Nuestro pelo es una buena carta de presentación, pero ¿lo cuidamos correctamente? Recogidos con el pelo húmedo, coletas muy, muy tirantes, nos acostamos con el pelo húmedo, la contaminación, el frío o las herramientas de calor. Contamos con toda una experta en belleza Abigail Campos que acaba de publicar "La guía práctica para un cabello perfecto" con productos, trucos y gestos diarios para incorporar a nuestra rutina de cuidado capilar. Y el verano ya está aquí....por eso nuestra 'it girl' Lourdes Crespo ha estado rebuscando en las redes los bañadores más top para este verano.

Entrega número 50 (1 de junio de 2022).- Hablamos con Modesto Lomba, acaba de crear la Fundacion Academia de la Moda Española que buscar dar prestigio a la moda de autor y dar el lugar que se merecen a los oficios de la costura para diferenciarlos de la moda de gran consumo. En belleza conocemos una campaña que auna moda y uno de los temas que más nos preocupan en COPE Cool desde el punto de vista de la salud. La campaña se llama “La piel no es moda” y la ha puesto en marcha la Academia Española de Dermatología y Venereología para lo que ha creado "One Skin Collection", una línea de complementos de moda fabricada con diferentes afecciones cutáneas. Nos cuenta todos los detalles el dermatólogo, Vicente Alonso. Lourdes Crespo nos trae tres estilismos de boda de Marta Lozano o los dientes con piedras de Madonna y Rosalía. Para termrinar, contamos con una invitada a la que podríamos considerar influencer "avant la lettre", pionera en cierto modo. Anitta Ruiz, creadora de un concepto que nos gusta especialmente; "la ropa habla"

Entrega número 49 (19 de mayo 2022).-Hablamos de metaverso y moda. La industria de la moda está siendo de las primeras en subirse al carro de este universo paralelo y el impacto ya se está viendo con colecciones especiales de algunas marcas que se venden en cuestión de horas. Conocemos cómo es esta otra realidad virtual y cómo va a cambiar nuestra forma de consumir de la mano de Anna Adolfo, experta en metaverso. Y el calor ya está aquí.... empezamos a notar sus efectos en nuestra piel. Aunque hay cuidados básicos, cada estación del año requiere unos más específicos. Nos lo cuenta una gran experta, Myriam Yébenes, gurú del mundo de la belleza en España y autora del libro " Cómo gustarte y gustar. Mis secretos de belleza". También gafas de sol, tendencias, cómo llevarlas... Un avance; se llevan grandes, de pasta y color... pero hay más novedades que nos cuenta nuestra cazatendencias Pilar Abad. Para terminar Lourdes Crespo nos hace un repaso a los armarios de las influencer, lo que se lleva y lo que podemos reciclar de otras temporadas, algo que no viene mal en estos momentos que estamos con el cambio de armario.... Nos acercaremos a lo más 'cool' de la Feria de Abril, conoceremos el cambio radical de look de Aitana o el mono vaquero que nos ha cautivado de Victoria Federica.

Entrega número 48 (20 de abril de 2022) .- Comenzamos con la alopecia femenina, uno de los asuntos más comentados en los últimos días. ¿Hay causas diferentes? ¿Qué factores la producen? ¿Se puede prevenir? ¿Funcionan los trasplantes? Las claves nos las da el doctor Antonio Ortega, En el tiempo de Moda hablamos de moda pero también de cine, todo ello en la persona del icónico diseñador Jean Paul Gaultier. Nos adentramos en una exposición de referencia que puede visitarse en Caixa Forum Madrid, hasta el 3 de junio.Y contamos con una guía de excepción, la prestigiosa periodista de moda Isabel Vaquero. Contemplar y... oler un cuadro, es posible y el Museo del Prado ha sido testigo. Propone por primera vez, con la colaboración de la Academia del perfume, una relación olfativa con la pintura. De ella hablarmos con la Directora de Desarrollo de la Academia del Perfume" Cristina de Catalina.

Entrega número 47 ( 23 marzo de 2022) .- Diseñadores, modelos, tendencias, la moda no ha parado estos días. Las semanas de la moda se han ido sucediendo por medio mundo y lo han hecho con cierta euforia al recobrar en su mayoría la presencialidad. En lo que nos toca, la moda española, ha tenido su máximo exponente en la MBFWM. Ha sorprendido el desfile de una creadora cántabra que se sumaba al calendario oficial dentro del programa Off, Odette Álvarez con la que hablamos en el podcast de hoy. En nuestro apartado de belleza no abandonaremos las pasarelas porque hablaremos de la gran importancia de los looks de maquillaje y peluquería que tienen que ir en armonía con esas propuestas. De ello charlaremos con el estilista, Gabriel Llano, el preferido de muchas celebrities como Juana Acosta, Andrea Duro, Ana Fernández o Paula Echevarría. No puede faltar nuestra querida Lourdes Crespo que será la encargada de abrirnos los armarios de influencer y celebrities, entre ellos el de Victoria Federica o Kate Middleton. Y por último hablamos de una modelo que está arrasando en las pasarelas de medio mundo. Se llama Sofía Jirau, una mujer excepcional que con mucho esfuerzo y fortaleza mental ha logrado dedicarse a la profesión que siempre tuvo en mente.

Entrega número 46 (14 de febrero de 2022).- "Un asturiano en París", así podríamos dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Arturo Obegero nos hablará de la acogida en la pasarela parisina, de cómo se recibe la moda española en la capital francesa, y de sus apuestas por los pantalones de talle alto, los encajes o la moda andrógina. En belleza conoceremos en qué consiste la criolipolisis, el nuevo tratamiento de moda, que promete definir la figura prescindiendo de la cirugía y los resultados son visibles en dos semanas, con la doctora Adriana Ribé, especialista en medicina estética y Key Opinion Leader de Allergan Aesthetic, que además nos da unos buenos consejos para recuperar la línea y ponernos a tono en la recta ya para el verano. Y la experta en moda, Lourdes Crespo nos contará lo que atesoran la influenciar en sus armarios, las tendencias y esos detalles que nos ponen sobre la pista de lo que se empieza a llevar. También hoy nos contará algún que otro susto que ha tenido una célebre influencer al mezclar varios cosméticos o de la moda de tunear ropa.

Entrega número 45 (9 de diciembre de 2021).- Contamos con la prestigiosa periodista, editora, estilista, prescriptora de tendencias, Clara Courel que nos contará qué se lleva esta Navidad, lo que no, el papel que juega el brillo, los looks para una comida o cena de empresa y conoceremos también su opinión sobre los cada vez más habituales jerseys navideños. Como no podía ser de otra forma no hay look completo sin un buen maquillaje y un buen peinado, que por supuesto tampoco están al margen de las tendencias. ¿Qué no debe faltar en nuestro estilismo estas fiestas? ¿y lo más favorecedor? ¿Cómo conseguir unos ojos más grandes? Pues hoy contamos con una estupenda asesora, con muchos años de experiencia profesional en el sector de la belleza integral, peluquería, maquillaje y caracterización. Ha ejercido como embajadora de marcas de lujo y, en la actualidad , dirige la empresa Baiona, especializada en maquillaje, peluquería y estilismo para cine, televisión o publicidad; Mariló Herranz, que además acaba de regresar de París con todas las tendencias que se llevarán este 2022. La experta en moda, Lourdes Crespo nos contará hoy los trucos que comparten las influencer en sus redes, para sacarse más partido y brillar como nunca en Navidad. Nos explica entre otros temas, qué es el fenómeno Gigi Vives. Como decíamos llega una Navidad muy esperada que no podemos festejar como es debido si no creamos ese marco entrañable que siempre la envuelve ¿Cómo? Con la decoración. Para ello hemos contactado con otro buen amigo del programa, el interiorista José Arroyo que nos aclara si se es tiempo de minimalismo o de maximalismo, los colores que se suman a los ya clásicos rojos y dorados, y también nos contará sus propuestas para presentar la mesa en nuestras comidas y cenas.

Entrega número 44 (21 de noviembre de 2021) . Hablamos con una joven diseñadora, licenciada en Bellas Artes, ganadora del Premio Mercedes Benz Fashion Talent, que acaba de presentar su colección en la Pasarela de los Ángeles, donde por cierto se los ha metido en el bolsillo.; Anaïs Vauxcelles. Por ella han apostado celebrities como Dua Lippa, Kylie Minogue, Ed Sheeran o Beyoncé. El 77 % de los españoles quiere mejorar su sonrisa de algún modo, porque una gran mayoría piensa que la sonrisa favorece el atractivo, transmite confianza y seguridad o favorece el éxito en el trabajo. Por eso hoy vamos a hablar de un aspecto que está de plena actualidad, de la sonrisa gingival o gummy smile con el el doctor, especialista en medicina estética, Jorge Mercado. La experta en moda, Lourdes Crespo ros trae una semana más las tendencias en moda y belleza en las redes social. Como adelanto nos ha contado que trae mucha pluma, mucho fleco y verde botella. Y recuperamos a la coolhunter de COPE Cool nuestra cazatendencias Pilar Abad, que nos contará lo último para nuestras uñas, quedate con un concepto; café con leche, en un rato te contamos la relación...

Entrega número 43 (20 de octubre de 2021) La moda parece que se va animando poco a poco con gran empeño y esfuerzo por parte de los creadores. Un sector en el que es notorio ese avance, es el de la moda de novias. Ferias como 1001, en Madrid, donde se rindió un merecido homenaje a Hannibal Laguna, o la Barcelona Bridal Fashion Week , son algunos ejemplos. Nuestra invitada de hoy, sabe mucho de cómo hacer lucir a una novia en un día tan especial. Ella es la diseñadora Sole Alonso, que nos hablará no solo de tendencias en este sector, también de un proyecto muy bonito y personal, 'Algo de Jaime'. En el apartado de belleza aprenderemos cómo diferenciar la cosmética 'verde' para evitar que nos 'timen'. Hay profusión de productos naturales, bio, green,orgánicos, veganos..... son tantas las denominaciones que nos entra cierta confusión. Para finalizar, la experta en moda, Lourdes Crespo rebusca en las redes sociales de influecer y celebrities para para ver cuáles son esas apuestas que será tendencia. Hoy, trajes pijama, gabardinas o vestidos camiseros de fiesta.

Entrega número 42 (6 de octubre de 2021).- El diseñador Marcos Luengo nos habla de Fukuoka, la colección que presentó en la última edición de la MBFW, de cómo se consigue hacer prendas multiestacionales y nos explica su máxima: 'las prendas buenas envejecen muy bien'. Con la experta en belleza Elena Farre hablamos del boom de la cosmética sólida y Lourdes Crespo fisga en los armarios de María Pombo, Esther Expósito, Juana Acosta, Begoña Vargas o Diego Boneta para saber qué será tendencia.

Entrega número 41 (15 de septiembre de 2021).- Reanudamos nuestro podcast en tras le descanso estival en un momento de gran actividad de la moda española. Entre las noticias más destacadas, está el regreso de nombres fundamentales de la marca España que habían estado ausentes y que echábamos de menos. Es el caso de Ailanto, la firma creada por los hermanos Iñaki y Aitor, con quien charlamos en esta entrega. Operación retorno, también para la piel. Uno de los tratamientos más recomendables, según los expertos, es el peeling. Hablamos de sus beneficiosaplicación. Recuperamos las buenas costumbres y como no podía ser de otra forma damos la bienvenida una temporada más a nuestra instagramer Lourdes Crespo que nos hace como siempre un repaso a los looks más impactantes de influencer y celebrities en las redes sociales. Y despediremos con nuestro Kiosko internacional, Gala Met, Festival de cine de Venecia, de la mano de la periodista y consultora de moda, Paloma Herce.

Entrega número 40 (30 de junio de 2021) .- Hablamos con un diseñador trasversal, que ha tocado todos los palos, la alta costura, la moda para Novias, ceremonias, series de televisión, alfombra roja. Su labor ha sido reconocida con premios como el de joven promesa o el Premio de Honor de la Moda Española: Eduardo Andés que entre otras cosas nos cuenta cómo es diseñar para la televisión o cuál es para él la tendencia del verano (os adelantamos que tiene mucho que ver con Oriente). Oficialmente queda inaugurada la temporada de verano, también en el armario de las influecers y celebrities. Nos contará todos los detalles nuestra colaboradora Lourdes Crespo.; triunfa el matching, el ir conjuntado no con uno mismo, sino con una hermana, nuestra pareja o nuestros hijos. Y la periodista de moda Paloma Herce nos contará en qué anda metida Claudia Schiffer, de la exposición de Balenciaga y Alaïa en el museo de Guetaria o de los 100 años del perfume Chanel Nº5.

Entrega número 39 de COPE Cool (9 de junio de 2021).- Descubrimos las tendencias de calzado más cool para este verano con la diseñadora Sara Navarro, que entre otras cosas nos cuenta cómo debemos atarnos correctamente los lazos de las alpargatas. En belleza, ponemos el foco en cómo aplicar las cremas corporales para que sean efectivas con toda una experta, Cristina Alonso. Con Lourdes Crespo pasamos revista a los armarios de influencer y celebrities que ya están metidas de lleno en el verano... un adelanto, mucha hombrera, mucho cinturón ancho y mucho verde. Y la periodista experta en moda, Paloma Herce nos trae entre otros asuntos la retrospectiva de Dior en el Museo de Brooklyn o el icónico vestido de novia de Lady Di que después de años vuelve a brillar en Londres.

Entrega número 38 COPE Cool (12 de Mayo 2021).- Hablamos con el diseñador Gabriel Nogueiras, que con su firma Rubearth consiguió el Premio Mercedes Benz Fashion Talent en la reciente edición de la MBFWM. Gabriel nos cuenta cómo ha sido la experiencia y también hablamosde su inspiración en algo tan terrible y dramático como la bomba atómica. En el tiempo de belleza hablamos de la celulitis con la doctora Elena Soria, médico estético que nos da una visión muy esperanzadora para quienes la sufrimos. Nuestra 'it girl' Lourdes Crespo, nos adelanta las tendencias de las influencer; mucha gorra y mucho punto... pero hay más... Y una semana más abrimos el kiosko internacional con la experta en moda, Paloma Herce que nos habla dealgo que a priori choca un poco 'Loewe y castañas', de la Gala Met 2021 y de la Semana de la Alta Costura de París vuelve de manera presencial el próximo mes de julio. Y en pleno mes de mayo no podía faltar la moda en las Comuniones, que nos trae nuestra cazatendencias Pilar Abad, destacan los trajes de pantalón para las niñas.

Entrega número 37 de COPE Cool (21 de abril de 2021).- Hablamos con una de las triunfadoras de la reciente MBFWM. Nos acercamos al universo de una diseñadora valenciana que ha vuelto a encandilar por su elegancia, sensualidad, su dominio de los volúmenes...una elegancia muy contemporánea, Isabel Sanchís. Además Ángela Navarro, una veterana en el cuidado del cabello, también encargada de la belleza en los desfiles de las ediciones de la anterior Pasarela Cibeles, nos explicará por qué queda la raíz más clara con los tintes caseres o cómo domar los rebeldes remolinos. Y como no podía ser de otra manera, no podemos hablar de lo más cool sin contar con nuestra' it girl' Lourdes Crespo. Un adelanto, se llevan los pañuelos a modo cinturón y combinaciones imposibles de colores. Por último hacemos un plan detox de armario para dar la bienvenida a la nueva estación de la mano de nuestra Cool hunter, Pilar Abad que además ha hablado con una buena amiga del programa y una gran profesional, Clara Courel.

Entrega número 36 de COPE Cool (7/4/2021).Vivimos una nueva edición de la MBFWM, de la Pasarela Ego para valores emergentes y de Madrid es Moda, dedicada a la moda de autor. En este contexto se inscribe la participación de un veterano, con una trayectoria tan brillante como ejemplar, Roberto Verino, con el que charlamos de pasarelas, de los 'armarios emocionales', del 'See now, buy now' y de las tendencias primavera-verano. Después del letargo invernal, llega el momento de ponerse 'a cuerpo'. Pero ¿ por dónde empezar? si seguimos la tendencia más generalizada tendríamos que hacerlo por los glúteos. Hoy ponemos a punto esta parte del cuerpo con los consejos de la doctora Virtudes Ruiz, cirujana, medico estética, presidenta de la Asociación Murciana de Medicina estética y codirectora del Máster de Medicina Estética Avanzada de la Universidad CEU de Valencia. La 'it girl' de COPE Cool, Lourdes Crespo nos acerca las tendencias en redes; pantalones ajustados y de campana, colores fucsia, materiales como el polietileno y una nota de color, los míticos collares de cuentas tipo 'chuche' que nos volvían locos cuando éramos pequeños. Y por último, con Paloma Herce, periodista especializada en moda conocemos qué es 'Fendi Hand in Hand', un proyecto de la casa italiana para homenajear la artesanía italiana, también nos acercamos al LVMH Prize que podrá ser votado por el público por primera vez y conocemos qué se mueve en Salvatore Ferragamo con el cambio de su dirección creativa

Entrega número 35 de COPE Cool (10/03/2021)Contamos con uno de los nombres más importantes de la moda española, sus creaciones están llenas de sutileza, elegancia y versatilidad. Con Juanjo Oliva charlamos de slow fashion, artesanía, pasarela, interiorismo y tendencias. En el tiempo de belleza hablamos de esos ingredientes 'mágicos' que se incluyen en cosméticos de la mano de Tatiana Recuero, de Elizabeth Arden, que nos cuenta qué es el colágeno, el retinol, el ácido hialurónico y un ingrediente muy especial con propiedades increíbles. Colores flúor, pantalones campana o faldas de tul, con el buen tiempo cambian los armarios de influencer y celebrities y nos los cuenta la 'it girl' de COPE Cool, Lourdes Crespo. Con la periodista de moda, Paloma Herce nos damos una vuelta por los mejores desfiles y 'modelazos' de la Semana de la Moda de París. Y nuestra cazatendencias Pilar Abad nos cuenta en qué consiste la moda digital.

Entrega número 34 de COPE Cool (10/02/2021).- Hablamos con una joven diseñadora que está triunfando, comenzó vendiendo camisas entre sus amigos y hasta triunfar con Bimani, una firma que lleva 100% su ADN. Tal ha sido su éxito, que a pesar de la pandemia, sus ventas no solo no han parado. Laura Corsini nos cuenta el secreto del éxito en los tiempos que corren y una detalle curioso, cómo descubrió en un mercado de China, un tejido con propiedades 'mágicas'. En el tiempo de belleza hablamos de esos gestos que hacemos sin darnos cuenta y que contribuyen a la formación de las temidas líneas de expresión de la mano de Consuelo Mohedano, directora de formación del grupo Shiseido en España. La 'it girl' de COPE Cool, Lourdes Crespo nos habla de un patrón común entre las influencer que tiene mucho que ver con le 'vaquero'. Con Paloma Herce abrimos el kiosko internacional, nos cuenta quien es Ella Emhoff, hijastra de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris y que acaba de firmar contrato con la agencia de modelos IMG y analizamos el look de Givenchy creado en exclusiva para que luciera The Weekend en el medio tiempo de la Superbowl y que estaba cuajado de rubíes. Además sabremos si la pandemia ha cambiado de alguna forma el tipo de bolso que usamos, su estructura o la forma de llevarlo. Nos lo cuenta la 'cazatendencias' de COPE Cool, Pilar Abad.

Entrega número 33 de COPE Cool (20/01/2021).- En nuestra primera entrega de este año contamos con un invitado que aúna creatividad y visión de empresa. Tom Pernas, director del Master MBA de Moda del IMF Bussines School, e hijo del gran Antonio Pernas y María Freire, referentes en el mundo de la moda española. Con él charlamos de la importancia de la formación académica en los diseñadores, del auge de las influencer, de moda sostenible, o de si las compras online pueden llegar eclipsar a las físicas. También de planes detox y las dietas más aconsejables de la mano de Camino Guallar, especialista en medicina estética y experta en dietética de la Clínica Espallargas. Y con el nuevo año, influencers y celebrities renuevan sus armarios con las nuevas tendencias. Además, a pesar de Filomena, son muchas las que se han atrevido a salir a las calles y enseñar sus mejores looks para los días de frío. Hablamos de sus estilismos con Lourdes Crespo. Y Con Paloma Herce a recordamos el 28 aniversario de la muerte de Audrey Hepburn, musa de Givenchy y todo un icono de la moda. Dicen también que siempre hay que vestirse por los pies,y de eso hablamos en este podcast, de calzado, porque pueden tanto elevar como arruinar un look. Lo hacemos con nuestra cazatendencias Pilar Abad y la ayuda de Sandra Martt.

Entrega número 32 de COPE Cool (09/12/2020) Hablamos con la diseñadora Nuria Sardá, directora creativa de Andrés Sardá que ha vestido de Navidad a la imponente Menina que ilumina la Plaza de Colón de Madrid. Pero con ella también hablamos de tendencias en lencería, de moda cómoda, tan demandada en estos momentos y de moda solidaria... Conoceremos lo último para decorar nuestra casa en Navidad de la mano de Óscar Porras, interiorista Ikea que nos descubre los colores, texturas y sabremos cómo adaptar de una forma original nuestra mesa a las medidas sanitarias que obliga la pandemia. En belleza hablamos con uno de los grandes expertos en maquillaje, maquillador oficial de Lancome, Roberto Siguero, que nos habla de tendencias y nos explica hasta qué punto cambia la mascarilla nuestra forma de maquillarnos para estas fiestas. Además conocemos trucos para maquillar los labios, los ojos y rubor de mejillas pese a la mascarilla. Y Lourdes Crespo, la 'it girl' de COPE Cool se ha dado una vuelta por los armarios de influencers y celebrities que parece que aún no han adelantado looks para estas fiestas, pero nos trae novedades curiosas.

Entrega número 31 del COPE Cool (25/11/2020) Hablamos con la influencer diseñadora, Gala González de la situación de la de moda, de la apuesta por la marca España de su nueva colección y de los imprescindibles para este otoño-invierno. También sabremos cómo afecta la conjunción de la mascarilla y el frío a nuestra piel, repasamos el armario de las influencer y celebrities, recordamos a Galliano, que cumple 60 años, uno de los genios de la moda, sus luces y sombras y descubrimos las tenencias en joyas, cómo les afecta el hidrogel y cuál es la pieza que ya no se lleva esta temporada

Entrega número 30 de COPE Cool (4/11/2020) Tendencias en perfumes para este otoño-invierno, la apuesta de las influencer por los conjuntos vaqueros, y la prenda imprescindible en el armario de los hombres para esta temporada, en COPE Cool

Entrega número 28 de COPE Cool (7/10/2020) La diseñadora Juana Martín, cómo evitar la caída de pelo y los 'must' de las instagramers, en COPE Cool

Entrega número 27 de COPE Cool (23/09/2020) Robber Rodríguez, el talento revelación de la moda, manchas de la piel o Esther Cañadas en Vogue, en COPE Cool

Entrega número 26 de COPE Cool (9/09/2020) Slow Fashion con Modesto Lomba, baby botox, maskné y maquillajes fluidos para las mascarillas o el maquillaje de las celebrities en los fetivales de cine marcados por el covid-19

Entrega número 25 de COPE Cool (4/03/2020) El impacto del coronavirus en la moda, tendencias de maquillaje y cómo decorar con flores

Entrega número 24 de COPE Cool (19/02/2020) La magia de David Delfín, riesgos de la luz azul para la piel y cómo será tu casa en 10 años

Entrega número 23 de COPE Cool (5/02/2020) Ana Locking, el truco para blanquear tus dientes y cómo decorar tu casa para ser más feliz

Entrega número 22 de COPE Cool Dominnico, el diseñador cautiva a Rosalía, cómo reconocer tu tipo de piel, y cómo introducir muebles vintage en tu decoración

Entrega número 21 de COPE Cool Jorge Vázquez, fichaje estrella para Pertegaz, mitos sobre el cuidado de la piel y la pasarela de los Globos de Oro

Entrega número 20 de COPE Cool Looks para triunfar esta Navidad, los zapatos más chic con Sara Navarro y la esteticista preferida por as famosas, María Baras

Entrega número 19 de COPE Cool Modesto Lomba, conseguir una piel 10 pese al frío y decoración maximalista para esta Navidad

Entrega número 18 de COPE Cool

Entrega número 17 de COPE Cool 5 looks imprescindibles, moda en los MTV y los beneficios del arte en los espacios de trabajo

Entrega número 16 de COPE Cool Petro Valverde, Silvia Abascal, Francine Gálvez, la moda de los jeans anchos y las ingeniería de las 'fajas' de Kim Kardashian

Entrega número 15 de COPE Cool El diseñador Moisés Nieto, la caída estacional de pelo y cómo serán los hogares del futuro

Entrega número 14 de COPE Cool Los mejores maquillajes del festival de San Sebastián y los imprescindibles de las celebrities

Entrega número 13 de COPE Cool El truco definitivo para prolongar tu bronceado, cortes de pelo 'trend' y cómo decorar este otoño

Entrega número 12 de COPE Cool.Juan Duyos, el bañador perfecto, fotoprotectores de moda y la decoración que debes desterrar ya de tu casa

Entrega número 11 de COPE Cool Agatha Ruiz de la Prada, la Academia del Perfume y los bañadores para este verano

Entrega número 10 de COPE Cool El 'no makeup' de Eduardo Ferreira, la magia de las guayaberas de Carlos Herrera y cómo 'veranizar' tu casa

Entrega número 9 de COPE Cool. Las joyas de las royals, lo último en medicina estética y los abalorios de pelo más chic

Entrega número 8 de 'COPE Cool' Trajes para la Feria de Abril, maquillaje para el calor, 'must' para decorar mesas y cortes de pelo masculinos

Entrega número 7 de 'COPE Cool'' Sara Navarro, tendencias para novias, el Fitness de las Influencers y lo último en piel para decorar paredes

Entrega número 6 de 'COPE Cool' Tamara Falcó, cosmética natural, moda sostenible cómo conseguir unas pestañas de infarto

Entrega número 5 de 'COPE Cool'Teria Yabar, 'deco' en primavera y tendencias en uñas y pelo

Entrega número 4 de 'COPE Cool' Roberto Verino, lo último en barbas, diseño de cejas y cómo decorar un evento

Entrega número 3 de 'COPE Cool' Cosmética antipolución, Casa Decor y Kel universo Lagerfeld

Entrega número 2 de 'COPE Cool' Teresa Helbig, maquillaje para hombres, maison Dior y cómo poner los cuadros en tu casa

Primera entrega 'COPE Cool'300 secretos de belleza, las tendencias de la MBFW y cómo ordenar tu casa para ser feliz