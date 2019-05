Lo último en maquillaje para triunfar esta primavera-verano

El maquillaje, un gran aliado de la belleza femenina. Pero puede convertirse en el peor enemigo si no lo aplicamos correctamente. El mejor piropo que pueden decirnos cuando vamos bien maquilladas es

"¡qué buena cara tienes! y el peor, 'qué bien maquillada vas'.

La piel es como el lienzo, lo demás es decoración

El maquillaje es un arte y podemos sacarle un buen partido. Roberto Siguero, maquillador Oficial de Lancôme España eplica a COPE Cool que la base, es el punto de partida del maquillaje. Para elegir el tono adecuado hay que probarlo en la línea de la mandíbula que separa el rostro del cuello (error elegir un tono más oscuro, es confundir piel bronceada con buena cara).

La base se puede aplicar con la yema de los dedos, esponja o brocha, si bien es cierto que ahora es tendencia, esta última. En cuanto a las esponjas, no es necesario humedecerlas porque las texturas actuales son muy ligeras. Los polvos compactos se utilizan para retocar a lo largo del día, cuando sea necesario pero no sustituyen a la base.

En sombras de ojos, el color estrella es el malva, morado y toda gama lila. Un color de siempre que había decaído y que cobra fuerza esta temporada.

Respecto a correctores y anti ojeras, Roberto advierte de uno de los errores más comunes. "Tendemos a que a mayor ojera, mayor claridad. Más bien a mayor ojera, mayor cobertura con un tono uno o dos más claro".

En cuanto a labios, los nude y el rojo en primerísimo plano. Puede ser brillo o mate (a un labio muy fino no le favorece un rojo mate, pero sí brillo). Y atención, el rojo le va bien a todas, sea cual sea el color de piel, ojos o cabello, solo hay que atreverse. "Cualquier color puede favorecer, una cosa es que no te guste y otra, que no te quede bien".

Pues...habrá que probarlo. Por lo pronto ya puedes escuchar todos sus consejos en la OCTAVA ENTREGA DE COPE Cool

PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA SÉPTIMA ENTEGA DE 'COPE COOL'

PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA SEXTA ENTREGA DE 'COPE Cool'

PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA QUINTA ENTREGA DE 'COPE Cool'

PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA CUARTA ENTREGA DE 'COPE Cool'

PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA TERCERA ENTREGA DE 'COPE Cool'

PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA SEGUNDA ENTREGA DE 'COPE Cool'

PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA PRIMERA ENTREGA DE 'COPE Cool'