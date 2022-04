El look perfecto para una pedida de mano: Ana Iglesias triunfa como la novia del año

El mes de mayo viene de la mano del arranque de la temporada de las pedidas de mano. Después de dos años de pandemia y, con muchas bodas pospuestas para este 2022, los novios ya ultiman los preparativos para el día perfecto. Sin embargo, para los más tradicionales, hay una fecha que no puede faltar meses o semanas antes del gran día: la pedida de mano.

Revistas, publicaciones y diseñadores nos dan pistas de cuáles son las nuevas propuestas para esta temporada de primavera-verano marcada por este tipo de eventos. Las celebrities e influencers de nuestro país también se han sumado a esta tendencia y, como no puede ser de otra manera, comparten en sus redes cuáles son los looks que no pueden faltar y con los que no fallas en una pedida de mano.

La primera gran creadora de contenidos -y de manús- en celebrar la pedida de mano ha sido Ana Iglesias Panichelli , ganadora de la octava edición de Masterchef se ha convertido en una de las celebrities más queridas de los últimos tiempos. Si ya nos enamoramos durante el concurso de su relación con su novio de toda la vida, Rodrigo Núñez, volvimos a hacerlo hace unas semanas con su pedida de mano. Un encuentro íntimo y en familia que terminaron celebrando en una gran fiesta entre sus amigos de siempre. En los vídeos publicados pudimos ver a una Ana radiante y feliz.

Además, la joven apostó por un look muy acorde a su edad ya que, siendo una veinteañera, los colores vivos tenían que se protagonistas de su vestido, y de esta manera lo hizo en un diseño georgette estampado con estrellas en color azul lavanda, hecho a medida por la diseñadora Andrea Mateache, que la propia Ana eligió entre los diferentes patrones que ofrece la marca. Finalmente, para acompañarlo, la futura novia, y diseñadora de joyas, no dudó en escoger y crear sus propios pendientes, exclusivos para la ocasión.

Las pedidas más glamourosas

Ana Iglesias ha sido la priemera novia de esta temporada en estrenar las tendencias de las pedidas. Sin embargo, otras influencers de las redes sociales, que también han pasado por el altar, no dudaron tampoco en compartir el look que escogieron para su enlace -como fue el caso, el pasado año de Lucía Bárcena- o, hace más de dos años María Pombo, que arrasó con un vestido amarillo vainilla -nada peculiar ni tradicional en las pedidas de mano- que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Además María Pombo o fue la única que celebró la pedida de mano ese año. La influencer María García de Jaime también pasó por el altar pero no sin antes celebrar este tradicional rito de la mano de su familia y luciendo un vestido rojo midi que no podía sentarle mejor con su bronceado tono de piel. ¡No dudes en apuntarte estas tendencias de pedida!