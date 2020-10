Las españolas ponen un 7 a su físico, pero hay tres partes que no les gustan

A la hora de valorar lo satisfechas que están con su físico las mujeres españolas se ponen una nota media de 7 sobre 10, según un estudio de la plataforma My Top Beauty. Y es que, aunque no se consideren perfectas, cerca de la mitad de las españolas (43,6%) se gusta y se acepta tal y como es, y un tercio de ellas (27,3%) considera que ha aprendido a sacarle partido a lo que considera sus “puntos débiles” a través de la ropa y el maquillaje. Por otro lado, frente al 8,7% que se siente francamente satisfecha y segura respecto su físico, un 14,4% no se encuentra a gusto con su aspecto.

IMPORTANCIA DE LOS OJOS

Si tuvieran que destacar un rasgo o una parte de su cuerpo, el 45,9% de las españolas se decanta por sus ojos, seguidos por los labios (16,1%) y el cabello (15,2%). Por el contrario, las zonas con las que menos satisfechas se sienten son el área abdominal, con un 35%, seguida por las piernas y la nariz, con un 18,3% y un 15,7%, respectivamente.

El estudio proyecta un escenario bastante generalizado de aceptación y respeto por el propio físico, pero casi un 40% de las encuestadas asegura que si pudiera cambiar algo de su cuerpo, elegiría perder algo de peso, eliminar celulitis (18,4%) o rejuvenecer la piel del rostro (16,1%). Según el estudio, la altura es lo que menos preocupa a las mujeres de nuestro país: solo es relevante para un 5,5%.

Cerca del 14% reconoce no sentirse cómoda en bikini o bañador

EL CUERPO EN BIKINI

Esta percepción del propio cuerpo tiene un efecto directo en cómo se han sentido las españolas en traje de baño durante este verano. Frente al 32% de las encuestadas, que afirma verse bien con prendas de baño y disfrutar sin complejos de un paseo por la playa o un aperitivo en el chiringuito, cerca del 14% reconoce no sentirse cómoda en bikini o bañador, y el 2,8% prefiere, incluso, no ir a la playa ni a la piscina. Sin embargo la gran mayoría, el 51,2%, asegura conocer sus “puntos débiles” y tenerlos en cuenta a la hora de elegir las prendas de baño para sacarse el máximo partido.

LOS IDEALES DE BELLEZA; ELSA PATAKY

Por último, si pudieran elegir el físico de una famosa, las españolas lo tienen muy claro: 1 de cada 4 mujeres se decantaría por el cuerpo de Elsa Pataky (24,2%), seguida muy de cerca por Pilar Rubio (22,2%). Las siguientes en el ranking son: Cristina Pedroche (11,1%), Paula Echevarría (9,4%), Penélope Cruz (9,3%), Ariadne Artiles (6,7%), Vanesa Romero (5,1%), Vicky Martín Berrocal (5,6%), Macarena García (3,5%) y la reina Letizia (3%).