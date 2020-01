Labios perfilados, el must noventero que apasiona a las influencers

En primer lugar voy a empezar contando una anécdota. Hace dos noches estaba cenando en un conocido restaurante de Madrid y justo en la mesa de al lado estaban sentados Alessandra de Osma y el Príncipe de Hannover. La verdad es que no pude contener la curiosidad y observar qué es lo que llevaba puesto, y efectivamente podemos confirmar que las casas reales se adaptan también a las nuevas tendencias en moda. En este caso Alessandra, que estudió el Máster de moda en el ISEM, llevaba un bolso que está siendo reconocido por su tela azteca. Es una tendencia que está pasando bastante desapercibida a pesar de ser llamativa. Este tipo de estampado también lo ha llevado la influencer catalana Julieta Padrós a sus RRSS pero a través de una chaqueta de punto en diferentes colores. Nos recuerda un poco a la línea de bolsos de Dior Book.

Otra tendencia que está pegando fuerte con las plumas. Una tendencia que ya hemos visto en la Reina Letizia en los premios Princesa de Asturias, pero en este caso las plumas han llegado hasta París de la mano de la influencer valenciana Marta Lozano con un total look blanco estilo boyfriend. Pero también es una tendencia que ha llegado a los premios Odeón.

La cantante Lola Índigo suele sorprendernos a todos con sus looks cada vez que hay un evento musical de este calibre y no fue la excepción llevando una chaqueta XXL como vestido y resaltando las plumas.

Por otro lado tenemos un influencer, que nunca hemos mencionado y que tiene un nicho de público muy variado. Se trata de @LaLucre, es amigo de Dulceida y forma parte de la Dulcesquad. En los premios tampoco ha pasado desapercibido y ha logrado llamar la atención con su chaqueta de cuero de terciopelo y con una gran cantidad de plumas a modo hombrera.

Nos ha llamado también la atención el look de Marta Rimbau. Desde hace algún tiempo esta influencer ha decidido especializarse en los contenidos de moda. Entre sus últimos vídeos en su canal de Instagram IGTV ha mostrado un total look con algunas de las tendencias más punteras. Llaman la atención la chaqueta torera, una de las claves en moda en la actualidad y la variedad de collares que lleva sobre un jersey de cuello alto. Para lucir la chaqueta, pantalones altos de cintura, bombachos y slouchy que permiten quitar, cómo ha detectado la revista Telva, un poco de peso visual y estilizar.

Maquillaje. Hemos podido ver a Aitana a los premios Odeón con una tendencia; el lápiz de labios, una de las grandes apuestas de los 90. La propia maquilladora de la estrella en una entrevista en Hola ha afirmado que es una de sus últimas obsesiones. Y es que con el maquillaje ocurre igual que con las prendas de vestir, todo vuelve.

¿Qué es COPE COOL?

Es un escaparate donde te mostramos las tendencias de moda, belleza, decoración y en general todo aquello que aporta un plus de felicidad a tu día a día.

En este PODCAST te contamos el lado más 'cool' de la actualidad con entrevistas a primeras figuras que te cuentan cómo sacarte el máximo partido.

COPE Cool es un PODCAST que presentan María Bandera y Lola Pérez Collado con una periodicidad quincenal. ¡Te esperamos!

Entrega número 22 de COPE Cool

Entrega número 21 de COPE Cool

Entrega número 20 de COPE Cool (Especial Navidad)

Entrega número 19 de COPE Cool

Entrega número 18 de COPE Cool

Entrega número 17 de COPE Cool

Entrega número 16 de COPE Cool

Entrega número 15 de COPE Cool

Entrega número 14 de COPE Cool

Entrega número 13 de COPE Cool

Entrega número 12 de COPE Cool.

Entrega número 11 de COPE Cool

Entrega número 10 de COPE Cool

Entrega número 9 de COPE Cool.

Entrega número 8 de 'COPE Cool'

Entrega número 7 de 'COPE Cool''

Entrega número 6 de 'COPE Cool'

Entrega número 5 de 'COPE Cool'

Entrega número 4 de 'COPE Cool'

Entrega número 3 de 'COPE Cool'

Entrega número 2 de 'COPE Cool'

Primera entrega 'COPE Cool'