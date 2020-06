Ideas geniales para modificar tu vestido de novia si has tenido que cambiar de estación tu boda

Muchas novias han tenido que aplazar sus bodas al 2021, conscientes de los trastornos que eso supone: modificaciones en el vestido de novia, cambios de fecha en las invitaciones, alteraciones en la organización con los proveedores, etc.

"Es más conflictivo mover la boda de verano a invierno que de invierno a verano en cuanto a diseño de vestido y look se refiere. Es importante tener en cuenta que todos estos puntos dependen también de dónde te cases. Por ejemplo, no es lo mismo casarse en Canarias que en Madrid. Las islas cuentan con un clima mucho más suave que la capital, es decir, no hay un cambio tan brusco de temperatura entre estaciones", explica la creadora y modista Laura Escribano.

Una de las mayores preocupaciones de las novias radica en cómo podrán transformar su vestido en caso de necesitarlo. Y es posible, toma nota de las claves de Escribano para transformar un vestido de novia, según la época a la que hayas tenido que posponer su enlace:

1. Otoño 2020: El vestido no se modificaría mucho ya que hablamos de diseños de entretiempo, lo que más afecta es cambiar una fecha de verano a una de invierno.

2. Invierno 2021: En este caso, si cambia de primavera-verano a invierno 2021 tendrías que añadir algún tipo de prenda más o modificar algunos tejidos del vestido original.

3. Primavera 2021: De primavera a primavera no hay ningún problema.

4. Verano 2021: De primavera a verano, habría que quitar alguna capa. Los vestidos pensados para primavera no tienen gran conflicto de adaptación a otras estaciones.

5. Otoño 2021: De verano a otoño, en este caso habría que buscar algún soporte, por ejemplo unas mangas, y revisar un poco los tejidos.

