El truco infalible para saber si retienes líquidos: "Presiona así"

Seguro que en algún momento has sentio los labios más hinchados, que los vaqueros no te abrochan o has notado que los zapatos te aprietan como nunca. No tienes conciencia de haberte pasado con la comida, así que puede que estés sufriendo la incómoda retención de líquidos.

La retención de líquidos o edema se produce cuando alguna o varias partes del organismo incrementan su volumen a raíz de un exceso de líquidos retenidos entre las células. Los más afectados suelen ser los pies y las piernas. Peor, ¿por qué ocurre?, ¿cómo saber si realmente se retienen líquidos? o ¿cómo combatirla con remedios naturales? Los expertos de Naturadika nos explican algunas de las claves:

ANOTA ESTE TRUCO PARA SABER SI RETIENES LÍQUIDOS

Hay un sencillo gesto que ayudará a determinar si la hinchazón de una zona se debe a retención hídrica o no. Este gesto consiste en presionar la zona en cuestión con el pulgar durante unos 30 segundos. Si al levantar el dedo la parte presionada se mantiene marcada, la respuesta es sí, casi con total seguridad es retención de líquidos.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA RETENCIÓN DE LÍQUIDOS?

La retención hídrica puede llegar a ser muy molesta en el día a día, pero en la mayoría de los casos no esproducida por problemas médicos, sino por una combinación de malos hábitos como los siguientes:

La sal: Es la principal causa de la retención de líquidos. Una dieta en la que se consuma mucha sal o productos salados puede afectar y causar hinchazón.

Vida sedentaria: no realizar actividad física o no lo suficiente puede contribuir a la retención hídrica

Beber poco: no ingerir suficientes líquidos curiosamente es otra de las causas que producen la retenciónhídrica.

Estar de pie o sentado: mantenerse durante mucho tiempo en la misma posición es otro de los factores que influyen en la acumulación de líquidos.

Algunos medicamentos: hay fármacos que causan este efecto.

No beber suficiente agua puede inducir al cuerpo a entrar en “modo de reserva” y empezar a acumular agua en los tejidos.

¿CÓMO EVITARLA?

1. Reducir (al máximo) la sal: Lo primero que hay que hacer es intentar eliminarla. Para que el cambio sea más llevadero recomiendan sustituir la sal por hierbas aromáticas como el orégano, el romero o el perejil.

2. Incluir alimentos con potasio: El aguacate, el plátano, las acelgas o las patatas tienen un alto contenido de potasio que ayuda a contrarrestar el efecto acumulativo de la sal y además favorece el equilibrio hídrico delcuerpo.

3. Beber mucha agua: suena bastante irónico que para eliminar líquidos hay que tomar líquidos, pero cuanto más líquido se ingiere más líquido (orina) se irá produciendo. Con la eliminación de orina se eliminarán y la sposibles toxinas presentes en la misma, así como el exceso de líquidos del organismo. Por otro lado, no beber suficiente agua puede inducir al cuerpo a entrar en “modo de reserva” y empezar a acumular agua en los tejidos. Así que esfuérzate a beber al menos 1,5l o 2l de líquidos al día.

Puede ser agua, infusiones, caldos y cremas de verduras (bajas en sal). Para aquellas personas a las que le cuesta tomar agua, recomendamos preparar agua infusionada. Es decir, agua a la que se ha añadido frutas, hortalizas o especias que le transfieren sus aromas y sabores, como, por ejemplo, la de pepino, jengibre y limón.

4. Incluir alimentos con efecto "drenante": Existen algunos alimentos que por su efecto diurético pueden seruna excelente ayuda para eliminar los líquidos retenidos. Unos de los alimentos con acción diurética másconocidos son la piña, el apio, el pepino, la sandía, el melón, los espárragos, el calabacín y la alcachofa.

5. Tomar infusiones y preparados de plantas con efecto diurético: Las infusiones de plantas o preparados naturales son una opción para combatir la retención de líquidos y los pies hinchados. Entre ellas, la cola de caballo. La yerba mate, el higo chumbo, el té verde y el castaño de indias son otras plantas con un súperpoder sobre la diuresis. Y por supuesto, no hay que olvidarse de la alcachofa, el súperalimento depurativo por excelencia, que ayuda a mejorar la función del hígado, uno de los principales responsables para que el cuerpo funcione correctamente.

6. Moverse a buen ritmo: Para liberarse de la retención de líquidos es fundamental hacer ejercicio. Lo ideal es realizar actividades de cardio (correr, saltar, bailar). Sin excluir los ejercicios de fuerza localizados. También será importante evitar pasar mucho tiempo en la misma posición de pie, con las piernas cruzadas o sentada.

7. Probar con un drenaje linfático: El drenaje linfático es un masaje específico para reducir el exceso de líquidos en el cuerpo. Hay muchos tutoriales para aprender a hacerlos y también muchos profesionales expertos en esta técnica.