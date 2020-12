¿Guardas cosméticos como el contorno de ojos en la nevera? Error

Los expertos explican que los cosméticos van envasados para ser estables a temperatura ambiente. Una alteración en su ecosistema - hacia frío o hacia calor - puede desestabilizar la fórmula.

No es raro, sobre todo en verano, recurrir el frigorífico como aliado para refrescar los productos cosméticos. Ahora bien ¿Es necesario hacerlo? La respuesta es clara: si no viene así especificado en su envase, no.

Y es que ésta es una tónica más que habitual, sobre todo, con los productos de contorno de ojos a fin de conseguir una mayor descongestión de las ojeras gracias al frío. Ahora bien, ¿Realmente descongestiona más? ¿Se conserva el producto mejor en temperaturas gélidas?

Puede haber cosméticos muy específicos que, si aparece explicado en su recipiente, deberán guardarse en frío, pero esto es poco habitual. "Esto suele ocurrir únicamente con fórmulas que no son auto-estables o cuyo frasco no está diseñado para asegurar la perdurabilidad del producto. Sin embargo, esto es muy poco habitual en cosmética, ya que lo normal es trabajar con formulaciones estables a temperatura ambiente", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Lo más corriente en los productos para el área del contorno de ojos es que, o bien vengan con un roll-on de base metálica -de aluminio, por ejemplo- que ya causa esa sensación de frescor, o bien incluyan ingredientes que trabajan para conseguir que se descongestione la zona, como son la cafeína, el té negro o la hesperidina.

¿Y con el calor?

Tan malo es un exceso de frío como de calor. Las fórmulas son auto estables en temperaturas entre los 20ºC-25ºC grados en la mayoría de los casos. Pueden colapsar si se someten a temperaturas excesivas en cualquiera de las direcciones, inferiores a los 10ºC o superiores a los 35ºC-40ºC.