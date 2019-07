¿Cómo evitar que tu maquillaje se derrita con el calor?

Calor, humedad, aire acondicionado, cambios bruscos de temperatura... el verano parece que se lo pone difícil a nuestro maquillaje que por lo general no logra superar la dura prueba de los calores extremos. Sin embargo con unos sencillos trucos de la mano que nos da la maquilladora profesional Cristina Lobato puedes conseguir blindar tu make up y que luzca como si no pasaran las horas por él:

1. Prepara bien la piel. En este primer paso está la clave de todo. Es muy importante limpiar y tonificar la piel de forma adecuada. Hidratamos con una crema que cubra las necesidades de nuestro tipo de piel. Como tip extra, la maquilladora recomienda aplicar un gel matificante en la zona T para retrasar la aparición de los brillos.

2. Primers, los imprescindibles en los días de mucho calor. Los primers para el rostro preparan la piel para una mejor aplicación de la base. Controlan la grasa y mejoran la luminosidad de la piel. Después de aplicar la base ligera o crema hidratante con color, es importante que la sellemos con polvos. Por otro lado, los primers para ojos también son un 'must have' en los meses más calurosos; prolongan la duración de las sombras durante horas y evitan que se acumulen en los pliegues y se desvanezcan.

3. Las cremas con color se convierten en una buena opción para el verano. Son más ligeras, cubren las imperfecciones del rostro, aportan un tono saludable, unifican, y permiten respirar la piel. Además, muchas de ellas ejercen un efecto tratamiento sobre la piel.

4. Fórmulas waterproof. Cristina Lobato insiste en la importancia de utilizar estos productos para evitar que el sudor derrita la máscara de pestañas o el eyeliner.

5. No olvides en tu bolso una bruma matificante. Se trata de un spray para aplicar sobre el maquillaje cada cierto tiempo. Este simple gesto sirve para calmar, matificar y controlar el exceso de brillo de manera instantánea.