Paula Echevarría sorprende con este cambio radical de imagen

Después de años presumiendo de melena larga, Paula Echevarría ha decidido dar un vuelco total a su look, ha apostado por un buen corte de pelo. El resultado una muy favorecedora media melena, que dicho sea de paso es una de las apuestas de los estilistas para la temporada. El cabello largo, lánguido, de capas largas y rayas pronunciadas, ya es pasado.

La actriz e influencer ha compartido varias fotos en su cuenta de Instagram en la que se la puede ver muy feliz con este cambio de imagen. "Nuevo look!!! Me he quedado totalmente sorprendida y enamorada. Arriesgarse siempre es bien", señala con una gran sonrisa.

Paula se ha dejado guiar en esta aventura por María Baras. “Un estilo fácil de cuidar para el estilo de vida de Paula", asegura. Además, es un corte muy versátil, que favorece a cualquier tipo de rostro”.