Un año sin el kaiser de la moda, Karl Lagerfeld

El 19 de febrero del año pasado conocíamos la triste noticia de la perdida del kaiser de la moda, Karl Lagerfeld, a los 85 años tras toda una vida dedicada a la moda. Y es precisamente el mundo de la moda el que ha notado su ausencia durante todo este tiempo.

Sin saber con exactitud el año de su nacimiento, según la prensa alemana nació en 1933. Sí se sabía que Lagerfeld afirmaba ser más joven que su edad real. Natural de Hamburgo, Karl demostró desde bien joven tener una sensibilidad especial hacia la estética y la moda.

Muy temprado empezó a mostrar un enorme interés por las artes visuales. Su mayor inspiración eran los artistas franceses. Fue en la escuela secundaria en el Lycée Montaigne de París, donde el kaiser se especializó en historia y dibujo.

Reconocido mundialmente como el 'kaiser de la moda', su imagen será muy difícil de olvidar. A su larga cabellera blanca se suman sus inseparables gafas negras y sus guantes Causse. Gran amigo de tops models como Claudia Schiffer o Naomi Campbell, su muerte dejaba un gran vacío en el mundo de la moda.

También las famosas nacionales como Penélope Cruz, embajadora de Chanel, le recordaba. La actriz española publicaba entonces una carta donde aparecía abrazando al alemán: "Mi querido Karl, nunca olvidare el cariño y respeto con el que siempre me has tratado, tu generosidad, tu mente brillante y todo lo que me has hecho reír. Todos los momentos vividos contigo desde el día que te conocí, son un tesoro que se queda guardado en mi corazón para siempre. Gracias por inspirarnos con tu arte durante todos estos años. Gracias maestro. Te quiero mucho".