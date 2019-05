10 accesorios de pelo imprescindibles para tu mejor look de este verano

En esta nueva entrega de ‘Cope COOL’ y cuando nos acercamos a una de las épocas más esperadas del año, el verano, conocemos algunas de las tendencias que veremos estos días en los accesorios de pelo.

No cabe duda que durante esta fecha es cuando más partido sacamos a nuestro cabello ya que durante el verano es cuando nos ‘atrevemos’ con adornos y looks que en otra época no lo haríamos. También la ocasión lo merece y es cuando más tiempo tenemos para cuidarnos y para sacar el mayor partido, en esta ocasión, a nuestro pelo.

¿Quién no usa pañuelos, pasadores, pinzas o gorras en verano? Hay muchos más accesorios para este verano que debes conocer para estar a la última. Y, también, atenta a los looks del verano.

Nos lo cuenta todo David Lesur, director de formación de los salones David Künzle en Madrid, quien nos da las 10 tendencias en accesorios de pelo para este verano de 2019:

1.Los pasadores, es lo que más destaca entre las tendencias. Vuelven con mucha fuerza y ahora son enormes, además hay que hablar de la “logomanía” que no es más que lo que están haciendo las marcas de utilizar grandes pasadores para imprimir su logo en ellos a gran tamaño.

2.Las perlas, se ven sobre las horquillas y pasadores.

3.-La diadema, ahora se ven con imitaciones de piedras preciosas. Y apunta David que quedan “genial en pelo suelto y mejor con ondas”

4.Las pinzas, para todo tipo de pelo.

5.Lazos, regresan los lazos de terciopelo en azul marino, verde negro… dando ese look un poco infantil, de niña buena

6.Tiaras de flores con flores naturales

7.Pañuelos, tanto para hombres como para mujeres. Los que más se llevan este verano son los que tienen estampados florales

8.Las gorras

9.Las cintas que utilizan los tenistas, que tienen elástico y ahora son de terciopelo

10.Las boinas estilo francés

Todos estos accesorios, como explica Dabid Lesur, permiten trabajar un look romántico y también grundge o regresar a los looks de los 70-80.

Lo importante es que los accesorios se vean, se tienen que notar, por eso este año son más grandes. En cuanto a los colores, destaca David que sobre todo en los pañuelos lo que está marcando tendencia son los estampados, es lo que más se lleva.

Por último, conocemos también los looks imprescindibles para este verano, y aquí no cabe ninguna duda como nos dice David Lesur: las ondas, nada de pelo liso, se puede jugar mucho con el bucle. Y en cuanto a los cortes de pelo, vuelve el conocido como el corte ‘a tazón’ y la media melena